Descubre el restaurante valenciano que ha recibido la primera estrella verde de Michelin

El restaurante valenciano Ricard Camarena además de consolidar sus dos estrellas Michelin se convierte en el primer restaurante valenciano en ser condecorado con la estrella verde. "Es el reconocimiento a un trabajo ligado con la sostenibilidad , un reconocimiento a nuestros proyectos relacionados con nuestra tierra y reconocimiento al trabajo que llevamos realizando desde hace más de diez años con la huerta y con ella como estandarte. Es el reconocimiento del que nos podemos sentir más orgullosos", afirma Camarena en los micrófonos de GastroCOPE.

Que todo lo que hagamos tenga el hilo conductor común de la sostenibilidad

Además de su compromiso con el producto de kilómetro cero Ricard Camarena es muy consciente de la importancia de la sostenibilidad tanto dentro como fuera de sus locales y por ello se ha volcado en la creación de un delivery con packaging sostenible pero sin perder un ápice del sabor de sus elaboraciones. " La idea es que todo lo que hagamos tenga el hilo conductor común de la sostenibilidad. Intentamos entrar en pocas contradicciones y cuidar todo el producto ya sea un bocadillo en el Central Bar o sea el menú de Ricard Camarena por eso estamos intentando entender cómo funciona esto de llevar la comida a nuestros clientes.

En cuanto al reto del take away que se ha impuesto en los hábitos del consumidor dada la situación actual, el chef dos estrellas Michelín reconoce que están "cambiando todos los procesos porque queremos seguir dando lo que hemos dado siempre y para eso evidentemente estamos cambiando los procesos porque no podemos trabajar igual para un cliente que está en una mesa de nuestro restaurante que para el que está esperando es su casa la comida o viene a recogerla. Ahí está el reto en realidad".

ESTRELLA VERDE MICHELIN

Con este distintivo en forma de hoja, que evoca la naturaleza, Michelin materializa su compromiso con la sostenibilidad en el campo gastronómico. Con él, la Guía quiere reconocer y dar visibilidad a aquellos restaurantes que comparten esta filosofía, respetan los ritmos de la naturaleza y se esfuerzan por innovar llevando a cabo iniciativas que preserven el medio ambiente mediante la gestión de recursos y la eliminación de residuos.

La sostenibilidad no es un capricho

La Estrella Verde Michelin no tiene nada que ver con las Estrellas de la buena mesa, es independiente de la categoría de los restaurantes.

Según la Guía "en el mundo actual, la sostenibilidad no es un capricho, no es un lujo, es una auténtica necesidad. Todos los chefs seleccionados han demostrado su compromiso con esta filosofía. Pero esta selección no es una lista cerrada, sino que puede ir creciendo a lo largo del año".