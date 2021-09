Andrés Soler el democratizador de las ostras en la Comunidad Valenciana

Andrés Soler de Ostrarium Bar, Dénia , es un amante de la ostra y ha conseguido democratizar este producto en la Comunidad Valenciana y desmitificando que este molusco sea solo para unos pocos afortunados. Además no solo de ostras vive su negocio, si no que tiene una amplia gama de productos tales como salazones, conservas o caviar, así como una amplia gama champagnes y cavas.

Me voy a dedicar a las ostras, pensé

Andrés reconoce en GastroCOPE que su amor por las ostras nació hace muchos años cuando viajando se daba cuenta que este producto estaba muy estandarizado en el resto de Europa pero en España no. Fue en un viaje a Madrid cuando se dio cuenta que un bar de ostras era posible. "Me voy a dedicar a las ostras, pensé. Viendo las posibilidades que tenía y lo complicado de montar un bar a partir de este producto me decanté por el mundo del catering; iba a ser yo quien ofreciera las ostras a los invitados en eventos", recuerda Soler.

Con el paso de los años poco a poco fui colaborando con diferentes hoteleros y hosteleros en sus eventos hasta conseguir ser importadores de ostras. Después de tres años consiguió un socio, y amigo, y ahora sonríe al hablar de su Ostrarium Bar.

Según el propio Andrés "hemos creado un bar muy rockero donde la ostra es el epicentro pero tenemos un sinfín de tapas como conservas de alta calidad". Con una selección de más de cuarenta latas como las de Güeyu Mar se han convertido en un referente en la Comunidad Valenciana.

LAS OSTRAS HASTA EL SALÓN DE TU CASA

Además de poder degustar en Denia este producto que cada día tiene más adeptos, Andrés, las envía a toda la península sin gastos de envío.

