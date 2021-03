Valencia revive la emoción con la mascletá de la pirotecnia Nadal Martí

La pirotecnia Nadal Martí lo ha vuelto hacer. Durante seis minutos ha hecho enmudecer a la ciudad con 200 kilos de pólvora que han vuelto a resonar en Valencia aunque esta vez de forma diferente. No hemos podido oler la pólvora, pero sí disfrutrar de la intensidad de los truenos y así lo haremos hasta el próximo 19 de marzo.

La pirotecnia Nadal Martí es una empresa familiar fundada en 1932, y desde 2017 es una de las fijas en el calendario fallero para los disparos de la masceltá los dias de Fallas.

Este año la mascletá la disparamos entre todos

En COPE Valencia no renunciamos a la fiesta fallera aunque la pandemia obligue a reinventarnos. Por ello te proponemos que compartas estos minutos de estruendo con amigos, familiares y vecinos sacando tu radio o dispositivo móvil al balcón y subiendo el volumen. Así lo están haciendo cada vez más valencianos que salen a los balcones para hacer que suene la mascleta fallera de cada día.

A otros el sonido de la mascletá les sorprende en sus gestiones diarias, pero les arranca una sonrisa. Así lo ha contado Jesús en COPE Valencia: "me ha dado un vuelco el corazón. Al principio no sabia de donde venia ese sonido, pero la verdad es que me han alegrado el día. La pandemia, las restricciones están siendo muy duras y para los valencianos el mes de marzo es igual a fallas a pólvora y a fiesta en la calle. Que podamos vivirlo de esta forma me parece una idea extraordinaria".

