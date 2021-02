La suspensión de los Sanfermines deja en el aire las fallas antes del mes de septiembre

El gobierno de Navarra ha anunciado hoy que este 2021 no habrá Sanfermines. La cancelación de esta fiesta popular celebrada en el mes de julio podría suponer una nueva eliminación de las Fallas, de momento sólo suspendidas de su fecha original.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, se ha pronunciado al respecto. Éste ha avanzado que no habrá fiestas en el primer semestre del año. No obstante, no ha afirmado que éstas no puedan celebrarse más adelante.

Fallas nunca se podrán celebrar en el primer semestre en su fecha normal

"Yo creo que hemos afirmado claramente que las Fallas nunca se podrán celebrar en el primer semestre en su fecha normal. En el segundo semestre veremos lo que pasa. Soy incapaz de predecir si tendremos o no un nivel de vacunación cercano a la inmunidad de grupo o no. No soy capaz de afirmar que en 2021 no habrá Fallas", asegura el alcalde.

El mes de julio era una de las opciones que sonaba con más fuerzas, al igual que sucedió el pasado 2020. Sin embargo, al margen del período estival, también se baraja septiembre y octubre.

A pesar de ello, ahora Joan Ribó ha puesto en duda su celebración durante este ejercicio. No obstante, todavía no ha querido dar las fiestas por perdidas. "No soy capaz de realizar la afirmación rotunda de que en 2021 no habrá Fallas", ha señalado.

El responsable del consistorio valenciano también ha incidido en que en el caso de contar con la celebración de las fiestas josefinas, éstas «cumplirán escrupulosamente con las directrices de Sanidad». Además, ha añadido que el Ayuntamiento trabajará "conjuntamente con el mundo fallero» para ayudar al sector".