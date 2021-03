La ofrenda a la Virgen acompaña la mascletá de hoy de COPE Valencia

El ciclo de mascletades de COPE Más Valencia continúa con su disparo diario y hoy le ha tocado el turno a la Pirotecnia Vulcano con un disparo de alta intensidad desde el inicio y que ha llegado a su colofón con un estruendo final de los que marcan época.

A este espectáculo le tengo especial cariño

En palabras de su pirotécnic José, a este espectáculo le tengo especial cariño ya que echamos el resto en la Plaza de Ayuntamiento.

Recuerda que este año la mascletá la disparamos entre todos y por eso mismo te emplazamos a que saques tu radio o dispositivo al balcón con la 92.0 FM sintonizada y puedas hacer partícipes a tus amigos y vecinos del estruendo que creamos cada día para mantener el espíritu fallero más patente que nunca. Queremos que estos días centrales de la fiesta se oiga más que nunca el retumbar de la pólvora en cada calle o rincón de la ciudad.

UNA OFRENDA DIFERENTE PERO IGUAL DE EMOTIVO

Dada la situación excepcional que por segundo año consecutivo está viviendo el mundo fallero uno de los actos más emotivos de la semana grande de la fiesta fallera se ha visto modificado. Por esto motivo COPE y el Arzobispado de Valencia ha puesto en marcha un ofrenda adecuada a las medidas sanitarias marcadas por el Covid-19.

Cada parroquia ha realizado su propia ofrenda a la Virgen de los Desamparados, como por ejemplo la Falla Tomasos - Carlos Cervera a través de la cual algunas de sus falleras se acercaban a entregar sus ramos a la Virgen.

En palabras de Aurora, perteneciente a la comisión, "hago mi ofrenda de manera particular y sola. Aprovechando que libro, me he enfundado mi traje de valenciana y he venido a traerle un ramito a la virgen".