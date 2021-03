El mercado de Jerusalén se suma a la mascletá de COPE Valencia

Hoy el encargado de disparar la mascletá radiofónica de COPE Valencia ha sido pirotecnia Tomás quien ha hecho retumbar Valencia con "una uniformidad media-alta y con un final que nadie se espera con un remate muy alto. Pretendemos dejar a los oyentes con la boca abierta", según las palabras de su pirotécnic José Antonio Gregori en el programa especial Fallas de Mediodía COPE Más Valencia.

Iniciativas como esta nos dan algo de alegría

La pirotecnia situada en Benicarló es uno de los nombres clásicos del espectáculo fallero de la plaza del Ayuntamiento de Valencia. "La verdad es que estamos tristes porque hemos pasado de todo a nada pero iniciativas como esta nos dan algo de alegría", reconoce Gregori.

Además recuerda que no solo en COPE sí que hay Fallas este mes de marzo si no que además queremos que la mascletá la disparemos entre todos por eso te pedimos que saques tu radio o dispositivo móvil al balcón a todo volumen para conseguir que el estruendo de la mascletá no solo sea un recuerdo de años anteriores si no que se haga muy presenten en cada barrio, rincón o establecimiento de Valencia.

Ya son muchos los amigos que se han unido a la iniciativa de COPE Valencia de disparar entre todos la mascletá como el Hotel NH Colón, la empresa de Meivel o los comerciantes del mercado de Jerusalén, quienes con sus radios y altavoces han conseguido que el mercado municipal se sienta tan fallero a las dos del mediodía como cualquier otro año.

UN AÑO HISTÓRICO

Sin duda alguna y pese al esfuerzo de todos por mantener el sentimiento fallero más vivo que nunca este va a ser un año que quedará marcado en la memoria de todos los valencianos por eso mismo COPE Valencia ha editado y publicado una revista fallera; Sentiment Faller para que guardes en el recuerdo todo lo vivido estos dos años y además descubras más sobre la historia de nuestra fiesta y sus curiosidades.

Todo sobre nuestros monumentos, indumentarias, artistas falleros, pirotécnics y todo lo relacionado con las fiestas josefinas.