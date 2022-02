Las claves para las 'masceltaes' de Fallas en Valencia: mascarilla y prohibido comer o beber

La ciudad de València ha diseñado un dispositivo especial de seguridad para afrontar el reto de organizar unas Fallas sin restricciones, en el que participarán 1.800 policías locales y 600 bomberos para garantizar unas fiestas "prácticamente normales pero con mascarilla". Cano además ha pedido que en la mascletà la gente no se quite la mascarilla para beber o comer para evitar contagios. El concejal ha explicado que no va haber una persecución policial, pero lo aconsejable para disfrutar de unas fallas "tranquilas y normales" es seguir las recomendaciones sanitarias.

Esta es la idea que ha transmitido el concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, en una comparecencia pública, en la que ha estado acompañado por el jefe de la Policía Local, José Vicente Herrera, y el jefe del Departamento de Bomberos, Enrique Chisbert.

Cano ha indicado: "Después de dos años de pandemia, podemos decir que estamos ante uno de los retos más importantes de la historia reciente de la ciudad de València, pero sinceramente creo que estamos preparados, porque llevamos más de un año trabajando".

Asimismo, el concejal ha destacado que "las Fallas de septiembre fueron una experiencia sobre el terreno muy útil" y estas "van a ser normales, a excepción de la mascarilla, que es nuestro seguro de vida".

Uno de los aspectos que desde el área de Protección ciudadana se ha tratado de potenciar mediante este operativo de seguridad son los delitos de odio y la violencia contra las mujeres.

Según ha explicado Cano, se pretende que las Fallas "evolucionen y sean cada vez más abiertas, más plurales y más igualitarias", y por esa razón quieren "extirpar de la fiesta este tipo de situaciones".

Para ello se ha creado un protocolo de actuación del Grupo de Atención al Maltrato (GAMA) de la Policía Local, que dispondrá desde el día 15 al 19, durante las 24 horas del día, de una unidad móvil de atención especializada, así como una patrulla de refuerzo durante el turno de noche, para atender los casos que se puedan presentar.

El dispositivo también contempla un operativo especial, destinado a proteger las zonas con especial interés histórico, especialmente los que afectan al entorno de la Lonja, el Mercado Central y la plaza de Brujas.

Para ello la Policía Local se ha puesto en contacto con las comisiones de las fallas del entorno que organizan verbenas, como son las de Doctor Collado y la Falla Linterna, para evitar que se produzcan actos "incívicos", especialmente durante la noche.

En cuanto a la movilidad, desde la Concejalía se ha recordado que el centro de València quedará cortado al tráfico el 16 de marzo desde el mediodía hasta las cuatro horas de la madrugada posterior a la Cremà.

El perímetro interior afectado comprende la marginal derecha del antiguo cauce del Túria, el puente de las Glorias Valencianas hasta la plaza de América y las Grandes Vías, incluida la plaza de España y el paso inferior del paseo de la Petxina.

Igualmente, del 1 al 15 de marzo la Policía Local procederá al corte progresivo del tráfico del centro de la ciudad alrededor de la plaza del Ayuntamiento dos horas antes del inicio de la mascletà, para lo que se contará con 79 agentes, menos que en años anteriores debido a la peatonalización de la plaza.

Habrá restricciones al tráfico en los principales actos de las fiestas, como la Crida, las mascletaes, la ofrenda o los castillos -que contarán con un operativo con 112 agentes policiales-, entre otros.

El edil ha recordado que este año se adelanta la Cremà a las 22 horas, porque "en septiembre se hizo así y se comprobó que la utilización de recursos tanto de bomberos como de limpieza es más eficiente".

El operativo de la Cremà movilizará a 331 bomberos y 120 vehículos, en una noche en la que "la ciudad tiene 600 fuegos controlados, un evento difícil de reproducir en cualquier otra ciudad del mundo", según Cano.

La Crida, primer acto multitudinario

La 'Crida', el domingo por la tarde, será en paabras del concejal la primera "gran concentración" de gente de estas Fallas. Asimismo, ha recordado que durante toda la jornada habrá citas previas --'despertà', 'mascletà', concentración de bancas de música y pasacalle--, y un castillo final. Para la 'Crida' habrá 143 policías locales y un vehículo de bomberos.