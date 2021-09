La Federación de Fallas de Especial, PP y Cs cargan contra Baldoví

La Federación de Fallas de la Sección Especial ha emitido un comunicado en sus redes sociales, en el que, en sus palabras, “lamentamos profundamente y no entendemos bajo ningún concepto la desafortunada referencia del Diputado de las Cortes, Joan Baldoví, hacia el contenido de una escena en la falla Convento Jerusalén”.

El comunicado ha sido firmado por todas las fallas de la Federación excepto la falla Na Jordana.

El presidente de Convento Jerusalén, Francisco Segura, apuntó que la falla no va a ir por vía judicial, pero "Baldoví no actuó bien. Estuvo fuera de lugar y queremos que rectifique para que haya armonía".

Segura también explica que en la escena de la falla se compara a Puigdemont con el cuento del flautista de Hamelin y los animalitos que le seguían eran ratas, pero que no hay que ir más allá del cuento.

Por su parte, el PP de València ha anunciado que exigirá en el pleno que se repruebe al diputado nacional y exalcalde de Sueca:

La portavoz del Grupo Municipal Popular, María José Catalá, ha advertido que es “inaceptable” las descalificaciones del diputado de Compromís, Joan Baldoví, quien llamó “nazis” a los falleros de la comisión de Convento Jerusalén por una escena que criticaba “a sus amigos independentistas” al igual que a otros políticos. Catalá ha anunciado que llevará al próximo pleno una reprobación al diputado de Compromís y pide al alcalde Ribó y sus socios del PSOE que se pongan del lado de los falleros y exijan a Baldoví que rectifique y retire sus insultos a la falla Convento.

Para Catalá estas declaraciones “son una grave falta de respeto a los 500 falleros y falleras de la comisión de Convento Jerusalén, pero también a todo el mundo fallero. Entendemos su desconocimiento de nuestras fiestas y tradiciones, pero antes de hablar le invitó a que conozca las Fallas, la fiesta más importante de nuestra ciudad. Si hubiera visitado y conociera como yo a esta comisión y visto el monumento, se daría cuenta que ha sido una salida de tono sus insultos a los falleros”.

“Baldoví no sabe lo que son las Fallas y sus declaraciones están fuera de lugar y con esta actitud no puede representar en la Cortes Españolas a los valencianos que vivimos y sentimos nuestra fiesta. Es diputado nacional que representa a los valencianos, y por ello no puede insultar a los que representas y si insultas los valencianos lo que tienes que hacer es irte, por ello vamos a pedir su reprobación en el pleno del Ayuntamiento sino retira las palabras y rectifica”, explicó Catalá.

Para la portavoz del PP, con estas declaraciones de Baldoví “Compromís demuestra que aunque se disfracen de corderitos son evidentemente nacionalistas y son catalanistas a los que no le gustan las Fallas de Valencia”.

Catalá advierte que “haber que hace el señor Ribó y sus socios del PSOE si apoyan a Baldoví en sus insultos a los falleros, o se ponen del lado de los falleros y le piden rectificación al diputado Joan Baldoví”.

Por otra parte el mundo fallero espera a estas horas que salga el presidente de Junta Central Fallera a su defensa.