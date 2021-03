Emocionante homenaje al "sentiment faller" en la mascletà

Los valencianos no entendemos un mes de marzo sin Fallas. Aunque la pandemia no ha permitido celebrar la fiesta, no renunciamos al "Sentiment Faller". Un sentiment que es la suma del olor a pólvora, las flores, los trajes de valenciana, la ofrenda a la Virgen, etc. En definitiva una forma de ser, entender y vivir nuestra fiesta más internacional.

Por eso, la mascletá de la pirotecnia Gironina emoció al público al combinar para el desenlace de la mascletá los juegos de color representando los colores azul, rojo y amarillo de la Senyera. En COPE queremos que la fiesta siga viva en nuestros corazones, por eso en COPE Valencia sí hay Fallas y hemos hecho un gran esfuerzo para preparar una programación que rellene el hueco que el aplazamiento de la fiesta ha dejado en nuestros corazones, y que cada vez suma a más seguidores.

Ofrenda a la Virgen

Sin duda uno de los momentos más emotivos para los falleros y falleras es la ofrenda a la Virgen de los Desamparados. Por ello desde COPE Valencia y el Arzobispado hemos diseñado una ofrenda adaptada a las medidas de seguridad que marca la pandemia. Se trata de llevar flores a nuestra parroquia, en pequeños grupos familiares, una iniciativa a la que invitamos a sumarse a todas las localidades de la provincia de Valencia en las que se celebren las Fallas.

Además, estos días y sin paradas también podremos ver al "Maremóvil" con la imagen peregrina de la patrona, con extricto cumplimiento de las medidas de seguridad sanitarias y evitando cualquier tipo de riesgo para la salud de los ciudadanos, según informó el Vicario general de la diócesis de Valencia, Vicente Fontestad, tras la reunión celebrada por videoconferencia con la secretaria autonómica de Sanitat, Isaura Navarro. Las directrices con las que se ha organizado en todas las parroquias de la diócesis, suponen en la práctica una ofrenda individual o en pequeñas unidades familiares, de forma escalada y ordenada del 14 al 19 de marzo.