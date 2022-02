Beatles on Fallas: vuelven los conciertos festivos en Valencia

La emisora musical del grupo COPE, RocK FM, presenta "Beatles on Fallas" el concierto que dará el pistoletado de salida a unas de las Fallas más esperadas de la historia. El escenario será la ya clásica explanada de viveros el próximo sábado 12 de marzo.

Desde su nacimiento allá por 1962, The Beatles siempre son noticia. El nuevo montaje de 'Get Back' por Peter Jackson lo ha sido, la proyección en cines de El Concierto en la Azotea también y, por supuesto, cada vez que Ringo o Paul hacen una aparición pública, los periodistas les avasallan como si fuera la primera vez que les hubieran visto. No pasa con ningún artista más en el mundo. El inagotable poder de su música provocó que varias décadas atrás, sus canciones trascendieran hasta ser elevadas a la categoría de himnos.





Desde su aparición, los tributos a la banda se han sucedido por todo el mundo, pero al arrancar 2022, RockFM decidió que más que un tributo, The Beatles merecían el mayor homenaje que haya conocido nuestro país. Para lograrlo han contado con artistas que además de contar con un inconmensurable talento , profesan verdadera pasión por los cuatro de Liverpool y eso es algo contra lo que nadie puede competir. El concierto contará con la interpretación en vivo de The Details, una de las mejores bandas de homenaje a Beatles del mundo, y a la que, a lo largo de la noche se le unirán las voces de invitados como Carlos Tarque (M Clan, Gran Cañón), Javier Gurruchaga, (Orquesta Mondragón, reciente Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes), la neoyorkina Michele Mc Cain (James Brown, B.B King, Blind Boys of Alabama...), Pau Monteagudo (Uzzuahïa, Corazones Eléctricos...), Aurora García (Aurora & The Betrayers) y Jesús Trujillo (King Sapo, Eldorado).

DÓNDE CONSEGUIR TUS INVITACIONES

Se celebrará el próximo sábado 12 de marzo en los Jardines de Viveros de Valencia dentro del marco actual sanitario que permitirá disfrutarlo con cierta normalidad, teniendo en cuenta el uso obligatorio de mascarillas.

Hay muchas ganas de volver a retomar la cita que cada año RockFM ofrece en las fiestas josefinas, teniendo en cuenta que el año pasado no fue posible llevar a cabo el concierto por causas que ya todos sabemos. En esta ocasión, con el aforo que permite la legislación en el recinto y con todas las medidas sanitarias necesarias, se celebrará un concierto exclusivo e irrepetible.

Para poder asistir es necesario recoger las invitaciones que se repartirán en breve de manera gratuita en los centros de El Corte Inglés de Valencia.

Toda la información del reparto de invitaciones se hará pública a través de la emisora de RockFM y la web de la emisora www.rockfm.fm en los próximos días.

El aforo es limitado y por lo tanto el acceso está condicionado al mismo, recordando la importancia de llevar la mascarilla obligatoria.