Xavi Albert: "En Belgrado no tenemos opciones de play in, pero nos jugamos otras cosas"

El Valencia Basket cierra su participación en la Euroliga 23/24 ante el Partizan en Belgrado el viernes, a las 20:30 horas. Será el debut en la máxima competición continental para Xavi Albert, que ya se estrenó en la ACB el domingo pasado ante Baskonia con victoria. Sin opciones de luchar por una plaza en el play in que da derecho a luchar por el título, el técnico valenciano quiere que su equipo afronte el duelo con mentalidad ganadora, con ganas de seguir creciendo, aunque el enfrentamiento liguero contra el Granada sea el realmente importante.

¿Cómo encara el equipo un partido en el que no se juega nada?

No nos jugamos el 'play-in'' pero sí otras cosas, una posición que es importante, no es lo mismo una que otra, ni en nuestro proceso de construcción afrontar este partido como si diera igual. No vamos a ir a rotaciones de destrozar a gente para ganar pero seriía un mal mensaje acabar el año sin respetar el partido. Es cierto que no nos jugamos poder entrar en el play in, pero lo que vengo transmitiendo a la plantilla desde el final el partido con el Baskonia es que es un partido importante para nosotros, para seguir construyendo lo que queremos ser de aquí al final del año, para conseguir la idea de juego que queremos plasmar en la pista. Lo afrontamos con muchas ganas de ganar y en mi caso de debutar en la Euroliga.

| Directo @DepCOPEValencia |



Xavi Albert, entrenador de @valenciabasket, en la previa del último partido de @EuroLeague



"Nos estamos jugando otras cosas. No creo que, en nuestra construcción de lo que queremos ser, ver este partido como si nos diera igual".

¿Cómo ve a la plantilla en lo emocional después de lo vivido la semana anterior?

La plantilla está bien, pasado el vaivén emocional de la semana pasada. Esto es sencillo, si ganas y ganas bien estás más contento. Es sencillo, por más que intentemos mantenernos en tonalidades medias, ganar como ganamos nos hace estar algo mejor de que cómo veníamos.

¿Ha cambiado muchas cosas respecto a su antecesor?

No he cambiado muchísimas cosas, sin tocar mucho hemos intentado simplificar, hacer menos cosas y al reducirlo todo, intentar hacerlas mejor. Reducir, atinar el tiro y simplificar las ideas.

| Directo @DepCOPEValencia |



Xavi Albert, entrenador de @valenciabasket



"Para mí es un sueño. Ya cuando veníamos preparando el partido con opciones de play in pensaba en ir a #Belgrado a jugárnoslo allí, en el ambiente más bestia posible…".

¿Cómo quiere que sea su Valencia Basket?

Una idea cercana a lo que queremos ser es el partido de Baskonia. No nos esperábamos ese dinamismo, plasmarlo tan rápido. Queríamos esa idea o acercarnos más a ella. La tendencia ofensiva de los últimos partidos con Álex ya era mucho mejor, fuimos los quintos o sextos en eficiencia y se llegó a un culmen contra el Baskonia.

El Valencia Basket de esta temporada era competitivo a menos de 80 puntos encajados. El domingo ante Baskonia se ganó a 101 puntos encajados. ¿Va ser su Valencia Basket un equipo de ir a partidos de intercambio de puntos?

Queremos ser un equipo dinámico, de muchas posesiones y que juegue valiente, sin miedo a fallar. Habrá días en los que no lo consigamos pero contra el Baskonia tuvimos la suerte de que se pudiera. Si fuera por mí, dejaría a los equipos en menos de 70 y nosotros nos iríamos a cien pero la idea de no parar el juego, de aprovechar las ventajas aunque sea en el segundo seis, a veces te lleva a ese tipo de tanteos más altos. Esa es la idea inicial pero nos acoplaremos en cada partido.

Álex Mumbrú estaba cerrando el equipo, con una rotación más ajustada. ¿Usted va a mantener esa idea ahora que habrá solo un partido por semana?

Hay algo bueno de ir a un partido por semana y es que podemos entrenar más pero hay algo malo y es que igual la semana se te hace demasiado larga cuando vienes de una temporada de dos o tres partidos por semana. No tengo ideas predeterminadas, somo los que somos. Luego hay lesiones, cargas, que alguien dé un paso adelante... que se abra una competición diaria en los entrenamientos puede subir el nivel de la plantilla. Estoy muy abierto a lo que el equipo se vaya transformando de cara a este final.

¿Qué sensaciones le dejó el debut de Alpha Kaba ante Baskonia?

Estoy muy contento con su trabajo y en lo que viene demostrando. Tendrá altibajos, porque viene de la liga china y en abril, se ha de ir con calma. Mejor que haga tres cosas muy bien que sobre informarlo con todo lo que hacemos. Que se vaya integrando, pero estoy muy contento.

¿Qué supone estrenarse en Euroliga ante Zeljko Obradovic?

Para mí es un sueño, yo quería la opción competitiva más alta en el ambiente más bestia posible. Quería vivirlo al máximo, ojalá pudiéramos habérnoslo jugado. Iremos a aprovechar el partido, dentro de unos parámetros, a disfrutar en Belgrado y de jugar contra Zeljko, al que desde que tengo uso de memoria le he visto con equipos ganadores y construyendo la leyenda que es hoy.