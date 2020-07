Voro: “Veo a los jugadores convencidos, pero necesitan liberarse con una victoria”

La calculadora se ha puesto en marcha. Al Valencia CF le sale en negativo. Sólo resta, no suma y las oportunidades para hacerlo se agotan. Voro ve atisbos de mejora en su equipo, pero cuando se dé cuenta, la Liga habrá acabado y volverá a su cargo anterior para esperar que Peter Lim decida el nuevo inquilino del banquillo de Mestalla.

Por eso, conviene no perder la perspectiva del partido de esta tarde. Una derrota ante los pucelanos, es poner muy cuesta arriba la Europa League de la próxima temporada. El tren de la Champions se marchó anoche definitivamente con la victoria del Sevilla. El empate de la Real ante el Levante, pone distancia de cuatro puntos con los donostiarras que ocupan la séptima plaza, sin olvidar que el gol average particular, está perdido con los de Anoeta.

Demasiadas vueltas. Demasiadas cuentas. Pero conviene hacerlas para no perder de vista que esta tarde el Valladolid podría ser el Bayern y Mestalla, San Siro. Es decir, una final. Con objetivo menor, cierto, pero una final. El técnico lo tiene claro, el equipo necesita una victoria para reaccionar “estamos a tiempo, pero también es verdad que cada vez con menos margen de error. Prefiero pensar en positivo. Mejoramos en Granada y tuvimos la victoria si no es por nuestros errores. Estoy convencido que una victoria lo cambiaría todo porque hablo mucho con los jugadores y los veo convencidos, motivados, conocedores del reto, pero necesitan liberarse con una victoria”.

Aparquemos la calculadora y volvamos al fútbol. Rodrigo y Gayá no están y conviene además no martirizarse con su ausencia cada jornada, porque ya no volverán. Voro ha recuperado a Ferran Torres para la convocatoria. Los médicos lo daban como poco probable su entrada en la lista. Arrastra problemas musculares y está al límite, como ocurrió con Gayá, y pasó lo que pasó. Pero son 23 convocados y Voro no puede perder efectivos, aunque sea para disponer de un revulsivo desde el banquillo. El de Foios puede ser el mejor revulsivo. Un lujo si se olvida de lo de fuera, y sólo piensa en lo dentro, en la pelota y en disfrutar con ella en los pies, como hacía no hace mucho tiempo.

También entra en la lista Jaume Costa, que tuvo que abandonar el césped de Los Cármenes por unas molestias musculares y un fuerte golpe en la cabeza. Por si acaso, repite en la lista, Adriá Guerrero. El lateral izquierdo del filial que debutó en Granada y que supone una buena noticia entre tantas malas en los últimos tiempos en el Valencia CF.

Coquelin ha vuelto al once tras la lesión

Con todo esto, conviene ver cuál es la respuesta de Voro a la hora de afrontar el equipo inicial. Cillessen es fijo. Florenzi y Wass alternan el lateral derecho, hoy le tocaría al italiano. En el centro de la defensa, Paulista intocable, y a su lado, Diakhaby o Mangala, de momento Guillamón, inédito con el de L’Alcudia. En el centro del campo, Parejo, en reserva, no tiene recambio. Coquelin parece haberle ganado el sitio a Kondogbia. En las bandas, Soler y Guedes. Arriba Maxi y seguramente, dará continuidad al gol y efecto revulsivo del gaditano Manu Vallejo.

Enfrente un Valladolid con la permanencia en el bolsillo. Un equipo muy serio y muy trabajado desde el banquillo por Sergio González. Llegan, además, liberados y sin presión y en Mestalla ya han aguado alguna fiesta que otra. No es un rival cómodo, para tanto en juego.

Pita el partido el vasco, De Burgos Bengoechea, ayudado en el VAR por el madrileño, Pizarro Gómez.