Voro esquiva la polémica Lim vs afición: “Bastante trabajo tengo”

El único portavoz del Valencia CF ahora mismo es Voro, así que al técnico le tocó lidiar con la tensión vivida en las últimas horas entre el entorno de Peter Lim y la afición. Los polémicos mensajes de Kim Lim han encendido al valencianismo, pero Voro esquivó el asunto lo mejor que pudo. “Estamos centrados en lo que pasa en el terreno de juego, que bastante trabajo es y bastante tiempo nos ocupa. A los jugadores también tenemos que hacerles que en su mente sólo esté competir en los partidos y los entrenamientos”, dijo Voro en la rueda de prensa virtual antes del partido de mañana en Granada.

“Todo lo demás no ayuda de conseguir el objetivo de cambiar la dinámica de resultados e intentar llegar a la Europa League, que se ha complicado. No tenemos que perder ni un minuto en nada”, agregó Voro, que sustituyó el pasado lunes a Albert Celades en el cargo hasta final de temporada

“Llevo desde lunes y no voy a hacer ninguna valoración más allá del rendimiento del equipo o más allá del terreno de juego. Nos lleva mucho tiempo jugar un partido cada tres o cuatro días”, zanjó el técnico del Valencia.

| NOTICIA WEB @COPE | ����@APValencianiste pide respeto a PETER LIM



�� “Meriton es el máximo accionista del Valencia SAD pero nunca será propietario del Club”#ValenciaCF#Lim#KimLimhttps://t.co/aIX5kgDf1u — DeportesCOPEValencia (@DepCOPEValencia) July 3, 2020

La realidad es la Europa League

“Cuando no tienes opciones de entrar en Liga de Campeones, aunque matemáticamente puede ser pero son remotas, tenemos que ir a la realidad. No podemos vivir en algo que no es real, somos profesionales y los jugadores lo tienen que demostrar en el terreno de juego para por lo menos entrar en la Europa League”, dijo.

“Nos quedan muy pocos días para revertir y mejorar la situación y nuestra meta es llegar al día 19 cuando acabe LaLiga y estar en la Europa League”, insistió el preparador valenciano.

Voro comentó que ha visto en el equipo “compromiso y dignidad”, aunque precisó que estos términos “van asociados al aspecto mental” y subrayó la actitud del Valencia en la derrota ante el Athletic Club (0-2) del pasado miércoles en Mestalla. “Lo que vi el miércoles, a pesar de la situación mentalmente que lleva el equipo, es que el equipo quiso, se entregó y se enrabietó tras ir perdiendo. Fue un traspiés. Los errores forman parte del juego, pero el equipo compitió y eso es fundamental”, matizó el técnico del Valencia CF.

Voro señaló que ve un vestuario con “talante positivo y con muy buena actitud” y confesó que los posibles enfrentamientos entre algunos jugadores son fruto de la tensión del momento en un equipo “con dinámica negativa” y dijo que podría ser peor “si hubiese gente que pasara del tema”.