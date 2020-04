Vives: "Revivo la comunión con la Fonteta viendo partidos repetidos"

En su sexta temporada como jugador 'taronja', todo un peso pesado en el vestuario. Acostumbrado a afrontar partidos de todo tipo, ahora Guillem Vives (Barcelona, 1993) trata de poner buena cara al mal tiempo y explica cómo está llevando su día a día. El base catalán ha dado un repaso a los asuntos de actualidad en estos momentos complicados.

Confinamiento

"Trato de hacerle mucho caso a todo lo que dicen los expertos y tengo generada una rutina de trabajo de lunes a viernes. Cuento con la suerte de que en la universidad ya trabajaba online y ahora lo sigo haciendo por la mañana"

Baloncesto

"Ahora veo partidos repetidos, por ejemplo la serie que nos hizo campeones de Liga, para revivir esa comunión con la Fonteta. Te da la adrenalina para querer volver y estar con los compañeros. Esa sensación va in crescendo"

"Además de entrenar, aprendo a tocar la guitarra y practico meditación y yoga" confiesa Vives

Otras actividades

"Lo cierto es que dedico muchas horas al trabajo físico y como a mi pareja y a mí nos regalaron una guitarra estoy tratando de aprender a tocarla. Tengo también una rutina de meditación, a la que le voy dedicando cada vez más minutos y hago yoga que me ayuda a estirar"

Martín Labarta

"Tengo muy claro que ha sido un referente del club. Es chocante pensar que a partir de ahora ya no estará con nosotros. Quiero mandarle un mensaje de ánimo a toda su familia. Cuando me veía, siempre me decía: ¡qué pasa, niño!. Yo destacaría de él que siempre estaba con nosotros en los momentos complicados, en los que siempre había un mensaje de Martín"