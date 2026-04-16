"La victoria ante el Getafe le da al Levante UD más argumentos para pensar que sí, que si que puede lograr la permanencia"

El Levante UD se aferra a la esperanza de la salvación tras su última victoria contra el Getafe CF, uno de los equipos más en forma del campeonato. En Deportes COPE Valencia hemos analizado en el Tiempo de Opinión azulgrana las opciones de permanencia y mucho más, con Ismael Algarra y Noel Rodilla. A pesar de fallar dos penaltis, un gol de Carlos Espí dio los tres puntos a un equipo que, según el periodista Ismael Algarra, "demuestra que cree" y "sabe reaccionar" cuando tiene el agua al cuello. Para Algarra, en el partido contra el Getafe, "el único equipo que quiso, el único equipo que propuso, el único equipo que fue a por el partido fue el Levante".

Para el periodista Noel Rodilla, de Radio Marca Valencia, el equipo "ha cambiado de manera radical" desde la llegada de Luís Castro, dando la cara y luchando en cada partido. Considera que el encuentro ante el Getafe fue "si no, el mejor, uno de los mejores partidos de Levante en toda esta temporada". Esta victoria, la primera contra uno de los diez primeros clasificados, le da "más argumentos para pensar que sí, que se puede". Sin embargo, advierte que "de nada sirve si, por ejemplo, el próximo jueves el Levante no gana ante el Sevilla".

La explosión inesperada de Carlos espí

La figura de Carlos Espí se ha convertido en el gran protagonista del día a día del Levante. Su rendimiento, calificado por Isma Algarra como "indescriptible", ha superado todas las expectativas. "Yo creo que está muy por encima de las expectativas, y al final es un triunfo de él, es el triunfo del currante, del que ha creído siempre en sus posibilidades", afirma Algarra, quien destaca que el delantero ha desafiado un "contexto que era adverso, porque nadie confiaba de puertas para dentro del club".

Quien diga que lo que ahora está viviendo Carlos Espí se lo esperaba, pues yo no me lo acabo de creer" Ismael Algarra Periodista

La llegada del técnico Luís Castro ha sido fundamental para Espí. El entrenador "vino con la cabeza limpia y los evaluó a todos por igual", dándole una oportunidad que el joven delantero está aprovechando con creces. Más allá de los goles, Algarra subraya su crecimiento en otros aspectos del juego: "Es una barbaridad, es un portento ganando duelos, amenazando a los centrales. Hablando de un chico de 20 años que se comió a tres centrales con una experiencia en Primera División".

Esta evolución ha sorprendido a muchos, como al periodista Pedro Zamora, quien señala que Espí "está avanzando a una velocidad impresionante" y "hace cosas que hace seis meses no hacía". Para Noel Rodilla, la situación actual de Espí deja en evidencia al club y al anterior técnico, Julián Calero, por la falta de confianza mostrada hacia el jugador. "Luís Castro ha dejado en evidencia al club en la apuesta y en la confianza a Carlos Espí y él lo ha demostrado en el terreno de juego", sentencia Rodilla.

Etta eYong y tunde, las dos caras de la oportunidad

El ascenso de Espí tiene su contraparte en el bajón de Etta Eyong. Tras un inicio de temporada fulgurante, sus números antes de la Copa de África "fueron una auténtica barbaridad", recuerda Isma Algarra. Sin embargo, su rendimiento ha caído notablemente. Algarra defiende la "meritocracia" de Castro: "Quien se lo merece juega, y quien no, pues, llámese cómo se llame, cueste lo que haya costado, pues no va a jugar".

Noel Rodilla es tajante en su análisis: "Estoy convencido de que si Eta Yong no hubiera mantenido el olfato goleador, hoy nadie hablaría de Espí". Rodilla cree que la convocatoria con su selección para la Copa África "le hizo mucho daño al jugador".

Otro joven que ha aprovechado su momento es Kareem Tunde. Su salto al primer equipo se produjo por la lesión de Víctor García, una oportunidad que ha cambiado su futuro en el club, ya que la idea era no contar con él para el siguiente proyecto en el filial. "Se abre una puerta y Kareem ha entrado arrollando, y a ver quién lo saca de ahí, porque creo que es incuestionable", comenta Isma Algarra, destacando su seriedad y su valor como "patrimonio del Levante".

El amargo adiós del comandante Morales

Mientras los jóvenes brillan, una leyenda del club como José Luis Morales vive una etapa complicada. Su salida del Levante UD al final de la temporada parece inevitable y, según Isma Algarra, "va a ser muy injusto". El periodista cree que el jugador "gestionó mal" su salida anterior y fue "esclavo de sus palabras". El hecho de que fuera el primer descarte técnico de Luis Castro en casa es una imagen que Algarra no recordaba haber visto nunca.

Su despedida de Levante, que todo va encaminado a que va a ser esta temporada, que se marche así, a mí me va a doler" Ismael Algarra Periodista

Pedro Zamora coincide en que el máximo goleador en la historia de Levante en Primera División no merece irse "de esta manera". La situación contractual podría complicarse si el equipo logra la permanencia, ya que Morales tiene contrato en vigor. A pesar de los pitos que ha recibido de parte de la afición, gestos como el reparto de camisetas suyas a los aficionados demuestran, según Fermín Rodríguez, que "a Morales le duele muchísimo esta situación".