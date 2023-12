Vicente Rodríguez: “El Valencia está siendo fiable y está en una zona cómoda”

El exjugador del Valencia CF Vicente Rodríguez aseguró este miércoles que su exequipo “está siendo más fiable” esta temporada, en la que el conjunto de Rubén Baraja está ”en una zona cómoda de la tabla y no sufriendo” como la pasada.



“A nivel defensivo, el equipo está siendo muy fiable. Se ha hecho un bloque muy compacto y quitando el partido en el Bernabéu, los demás encuentros han sido muy parejos y el equipo ha concedido muy poco”, aseveró el que fuera extremo del Valencia durante la década de los 2000 en una entrevista a VCF Radio.



Así, explicó que lo único a mejorar para la segunda vuelta es el aspecto ofensivo, un hecho normal por la juventud del equipo, aunque resaltó que los jóvenes ”están sobradamente preparados, con Mosquera a un nivel espectacular, y con Javi Guerra, Fran Pérez, Diego López o Jesús Vázquez compitiendo y preparados para competir a gran nivel”.



El exjugador valencianista afirmó que su excompañero Rubén Baraja, actual entrenador del Valencia, “tiene al equipo enchufado” y dijo que Hugo Guillamón ”es el ejemplo perfecto”, puesto que estuvo sin jugar prácticamente toda la primera vuelta pese a haber ”trabajado como el que más”, por lo que se ”ganó” la titularidad ante el Barcelona y ante el Rayo.



“Y Sergi Canós igual, no estaba entrando en el once y el otro día salió como titular y metió gol. Son jugadores que están entrenando bien, son profesionales y están esperando su oportunidad y cuando la tienen, la están aprovechando. Eso es lo de lo que se trata”, apuntó Vicente, que ganó dos Ligas, una Copa de la UEFA, una Supercopa de Europa y una Copa del Rey con el Valencia.



El exfutbolista valenciano incidió en que Baraja “se ha encontrado con un muy buen grupo” y el trabajo está siendo bueno: ”A todos nos gustaría tener más alternativas, pero se ha adaptado muy bien y el trabajo está resultando fundamental”, deslizó Vicente Rodríguez.



Asimismo, resaltó que el técnico vallisoletano "ha conformado un bloque importante y a nivel defensivo está dando muy buenos resultados. El trabajo está siendo impresionante. El entrenador es la cabeza visible y en los momentos difíciles es el que tiene que estar el primero ayudando y, por supuesto, que lo hace”.



"Baraja está con el equipo y, para los jugadores, sentir el apoyo del entrenador hace coger más confianza y eso es importante”, señaló Vicente, que concluyó que los canteranos ”sienten mucho la camiseta y están muy preparados para jugar en este Valencia”.