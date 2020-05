Valencia Basket seguirá siendo de Euroleague

El partido que enfrentó a Valencia Basket y al Armani de Milán en una Fonteta desértica no fue el último en Euroleague, aunque lo pueda parecer. Días después de ese jueves 5 de marzo el equipo viajó a Estambul, pero su duelo frente al Anadolu Efes nunca llegó a disputarse por la pandemia que cerró las fronteras y hasta las puertas de casa.

Hoy, dos meses y 20 días después, la reunión telemática del Comité ejecutivo de la Euroleague se ha resuelto con varias decisiones trascendentales. La primera, como se temía, ha sido la suspensión de la temporada en curso, la 2019-20, cuando faltaban seis jornadas de la fase regular, las rondas eliminatorias y la Final Four que estaba previsto que se disputara en la localidad alemana de Colonia. Lógicamente también se ha decidido cancelar la segunda categoría continental, la Eurocup: "habiendo explorado cada posible opción se ha tomado esta solución considerando que la salud y seguridad de nuestros deportistas, aficionados, cuerpos técnicos, patrocinadores y sociedades locales es nuestra prioridad".

Having explored every possible option, the Executive Board has made the decision to cancel the 2019-20 Turkish Airlines EuroLeague and 7DAYS EuroCup, as well as the Euroleague Basketball Adidas Next Generation Tournament and EuroLeague Academy.#EUROLEAGUEUNITED