Valencia Basket y Montero cierran en Málaga su semana fantástica (89-96)

Ir a Málaga en ACB es una invitación a un ring. Sabes que contra Unicaja te espera una batalla de golpes, de intensidad, de duelos, del que sólo puedes aspirar a salir vencedor si igualas el listón de los de Ibon Navarro. Valencia Basket le quitó en verano dos piezas importantes. A su líder en los momentos calientes y su sonrisa. A Taylor y a Sima. Se fueron más, pero aún así los malagueños han sabido reconstruirse y ser competitivos.

Los taronja salieron serios y puestos. Eso que repite constantemente Pedro Martínez, respetar al rival... aunque vengas de ganarle a Olimpia Milano y Panathinaikos. Por eso llevaron la iniciativa, con buen ritmo defensivo y anotador. La máxima, seis puntos, en el primer cuarto permitió jugar con confianza y mantener a los locales a ralla. Todo mientras Jean Montero se iba calentando. El primer acto se cerró 23-27.

El segundo fue similar. Iniciativa visitante, pero los locales respondían con personalidad cuando se ponían a siete, 25-32, minuto 12- Dos buenos triples de Tillie, por ejemplo. Desde el arco, Unicaja estaba acertado, un 6 de 13 para acercarse 38-39 y que Pedro parase el partido. Un peligro, Kendrick Perry había cogido temperatura. Eso atrajo la defensa y Balcerowski, con un mate y falta, dio la ventaja a los suyos, 40-39. Momento psicológico a gestionar. La defensa andaluza subió una marcha y la ventaja aumentó a cuatro. Pero pronto reaccionó Valencia Basket, con triple de Montero y de Thompson para irnos al descanso, 49-48.

Montero y Perry seguían su duelo. Distribuían o ejecutaban, pero eran los generadores de sus respectivos equipos. El cuarto triple del dominicano, su punto 19, puso el 54-59, minuto 23. Pradilla y Sako estaban aportando muchos intangibles y Badio, con una puerta atrás sobre Perry, aprovechó un pase precioso de Montero, para el 56-63, minuto 25. El parcial mejoró hasta poner un 56-65. Más nueve, pero Unicaja vende su piel siempre cara. Siete puntos seguidos, con Balcerowski de puñal, 63-65. Un palmeo en rebote de Sima para Badio, con triple, y una contra de Taylor, volvió a estabilizar a los valencianos. Pero el Martín Carpena empezaba a achuchar. Sima, con un mate, después de una pelota loca, obligó a Navarro a pedir tiempo, 66-73, minuto 29. Alegrías para Yanku. El cuarto se cerró con un triplazo de Montero, tras finta, tras agotar el bote. Una locura, 66-76. Veintidós para Jean.

Era el momento ese en el que Valencia Basket podía acelerar y abrir brecha. Pradilla, que no deja de mejorar su repertorio, recibió antideportiva de Sulejmanovic. Rigurosa. No se aprovechó y Unicaja contraatacó con carácter y triples, 73-76. Montero, otra vez él, con tres tiros libres y una bandeja a pierna cambiada, tranquilizó las aguas, 73-83. Veintiséis para el mago. Cómo es el juego que la máxima hasta entonces, once, llegó con un libre de Sako. Un gol, 73-84. Pero lo repetido, Unicaja y su resiliencia. Claro, que en esos momentos definitivos, Badio y Montero sonríen. Eso te da mucha confianza. Aunque Duarte se empeñó en apurarlo todo con un increíble tres más uno, 89-93, a 36 segundos. A un dominicano le respondió otro de RD. Jean, con un dos más uno que mandó al público a casa. De locos, 29 puntos y semana fantástica taronja.