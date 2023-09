Leti Romero: "Siempre queremos más"

El Valencia Basket abre mañana en el Gran Canaria Arena la lucha por el primer título de la temporada 23/24. Las vigentes campeonas de la Liga Femenina Endesa se enfrentan al Casademont Zaragoza (18:15h). El Perfumerías Avenida de Salamanca y las amfitrionas, el SPAR Gran Canaria (20:45h).

Para las valencianas sería su segunda Supercopa española después de la conseguida en Tenerife hace dos años. Rubén Burgos acepta con naturalidad el desafío de seguir ganando títulos. "Esta competición nos llega pronto a todos los equipos, pero estamos con ilusión y ganas de afrontar este primer torneo corto. Queremos merecernos la oportunidad de jugar dos partidos y seguir creciendo. Intentaremos dar nuestra mejor versión y un buen espectáculo", explicó en la previa el de Ribarroja.

El entrenador sabe la presión que siempre rodea a su equipo y prefiere restarle trascendencia. "La Supercopa siempre es un torneo muy poco agradecido. Si ganas, es un título menor. Y si pierdes, has perdido la primera oportunidad. Así que nosotras la afrontamos con ilusión y ganas. Pensando más en nosotras que en las rivales. Queremos mejorar lo del año pasado, es nuestra mentalidad", comentó el técnico, que aspira a conquistar su quinto título como taronja.

Los dos equipos se cruzaron hace 15 días en Teruel, con un repaso importante de las mañas, que se impusieron 72 a 48 a las valencianas. Ese contundente resultado y el hecho de que las aragonesas las eliminaran en las semifinales de la Copa no preocupa a Burgos. "No creo que nos puedan afectar aquellos resultados, ni a nosotros ni a ellas. Zaragoza es un gran equipo, un equipo de Euroliga, además de nuestro grupo, y nos vamos a enfrentar muchas veces este año. Pero esto es baloncesto. Hemos preparado el partido como siempre, claro que queremos competir al máximo y que nuestro público esté orgulloso. Ojalá encontremos el acierto para ganar, porque sabemos que será duro, pero no sentimos presión", recalcó el coach.

Para una jugadora de Valencia Basket será más especial aún este primer desplazamiento de la temporada. Leticia Romero nació en Gran Canaria y vuelve como campeona de Liga. Unas molestias musculares han condicionado su pretemporada, pero no ha querido perderse la cita. "Durante la fase de preparación no he estado mucho con el equipo, pero he hecho todo lo posible por llegar, al ser en mi tierra, me hace mucha ilusión. Espero poder jugar y, sin estar al cien por cien, ayudar al equipo. Mis expectativas son buenas, veo al equipo bien, hemos trabajado muy bien durante la pretemporada, con la gente muy metida. Mis esperanzas de ganarlas son altas", comentó la base internacional.

"Sabemos que será una semifinal muy dura. En el amistoso ya vimos la calidad del Zaragoza, como trabajan, y sabemos que tendremos que dar lo mejor de nosotras para llevarnos la victoria", analizó Leticia, quien también quiso dejar claro que este Valencia Basket sigue con hambre de títulos: "Eso no lo vamos a perder nunca, por más títulos que una gane. Eso va en los genes y nuestra plantilla está llena de jugadoras ambiciosas. Se nos nota, que siempre queremos más. Hay que tener memoria corta. Los títulos pasados están muy bien, pero queremos seguir dando pasos hacia adelante".

Entre las mañas, una de las referencias es la valenciana Vega Gimeno. "Nunca pensé que íbamos a empezar la temporada jugándonos un título. Estos títulos que se juegan al principio es para ver quién ha hecho una pretemporada más completa y no marca cómo va a ser la temporada. Aun así, tenemos que ir a por todas porque ya optamos a un título, aunque sea complicado", advirtió la capitana de las aragonesas.

Con la única baja de Bec Allen, aún en los play-offs de la WNBA, y tres canteranas (Awa Fam, Elena Buenavida y Alicia Flórez), el Valencia Basket aspira a su segunda Supercopa en su cuarta participación. En 2020 perdió en semis contra Gernika, en 2021 ganó la final imponiéndose a Salamaca y el año pasado cayó en la final ante Uni Girona.