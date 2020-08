El Valencia Basket define su calendario de pretemporada

El Valencia Basket confirmó este jueves su calendario de partidos amistosos para preparar el curso 20-21 y jugará ante el Juventut de Badalona el 28 de agosto el primero de los cinco encuentros de pretemporada. El amistoso ante el Juventut, que cuenta con el exjugador del Valencia Basket Pau Ribas y el exentrenador Carles Durán, se disputará en Salou a las 19:30 horas.

Posteriormente, el Valencia Basket viajará a Murcia para jugar un triangular ante el Unicaja y UCAM Murcia el 3 y el 4 de septiembre, respectivamente. El equipo valenciano cerrará la pretemporada en La Fonteta en el torneo amistoso de la Euroliga, en el que participará los días 15 y 16 de septiembre con Olympiacos, Bayern Munich y ASVEL en un sorteo todavía por definir.

Uno de los últimos fichajes de Valencia Basket, el base Martin Hermannsson, explicó esta semana que no deben ponerse "demasiada presión" sobre los objetivos de la próxima temporada y confesó que fue determinante para su fichaje haber hablado con el técnico Jaume Ponsarnau.

"Creo que puede ser bueno no hablar mucho, no poner demasiada presión sobre nosotros, pero es evidente que el año pasado Valencia Basket ya estuvo en posiciones de play off", dijo el jugador en unas declaraciones facilitadas por el club valenciano.

"Con los jugadores que hemos añadido este año, ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos llegar a esa posición de play off y después, que pase lo que sea?", añadió Hermannsson.