El Valencia CF acelera la salida de Paulista

El Valencia CF trabaja en la salida de Gabriel Paulista en este mercado de invierno. A falta de tres días para el cierre, las negociaciones se han acelerado y su representante está en Valencia para intentar cerrar la operación de traspaso del defensor hispano-brasileño.

Como avanzó Deportes COPE Valencia el pasado 15 de diciembre, el club tenía decidido abordar la salida de Paulista para aligerar la masa salarial de la plantilla y para solucionar un problema que se presentaba en el horizonte con su cláusula de renovación automática por una temporada más si disputada más de 45 minutos en 20 partidos. Acaba contrato en junio, pero esa situación contractual, complicaba y mucho los planes del club con el jugador. El central lleva ya 16 partidos cumpliendo lo estipulado en esa cláusula, es decir, está a 4 encuentros de alcanzar esa renovación. Algo que no quiere el club para no hipotecarse de cara a la próxima temporada, teniendo en cuenta que es uno de los mejores pagados del vestuario.

No es una situación nueva porque Baraja y la dirección deportiva estaban de acuerdo en su salida ya el pasado mes de mayo cuando se empezó a planificar la temporada 23/24. Pero no llegaron ofertas y las que hubo, principalmente de Arabia, no sedujeron lo suficiente al futbolista. Y Paulista se quedó y ha acabado por ser indiscutible en este Valencia de mínimos. Lo intentó Baraja con Cenk en el inicio, pero el turco pronto mostró sus carencias y se fue al banco y casi al ostracismo. Lo probó con Diakhaby, pero la Copa África ha cambiado el paso de los planes del técnico. La fulgurante irrupción de Mosquera, fue un alivio en este sentido, pero, aun así, a la espera del regreso de Mouctar, no le quedan más opciones a Baraja y hay que decir que Paulista, más allá de algunas situaciones puntuales en partidos, ha cumplido y ha impuesto la jerarquía que necesitaba un once plagado de chavales.

Si logra finalmente su salida, el club se quita un problema económico importante y, de paso, le quita un marrón al entrenador de no ponerse en la tesitura de tener que aceptar no alinear al futbolista por orden del club, para evitar que alcance los veinte partidos y renueve automáticamente. Paulista parece haber entendido en las últimas horas, los mensajes y las intenciones del club y se ha abierto a la posibilidad de buscar un nuevo equipo que le asegure, al menos, dos años más de contrato.

Baraja se quitaría el "marrón" de tener que dejarle en el banquilloVCF





El brasileño de 33 años, llegó al Valencia procedente del Arsenal en el verano de 2017. Siete temporadas en el club, peso pesado en el vestuario y uno de los capitanes desde varias temporadas, disputando un total de 220 partidos con la camiseta del Valencia CF, anotando ocho goles. El club pagó algo más de diez millones al conjunto londinense y firmó por cinco temporadas. En enero de 2021, firmó su renovación hasta junio de 2024. Su rendimiento ha sido bastante regular, mermado por alguna lesión de importancia, incluso se barajó con la posibilidad de la convocatoria con la selección española una vez obtuvo la doble nacionalidad en diciembre de 2020.