Valencia 2030, pendiente del aforo del Nuevo Mestalla

La Generalitat, el Ayuntamiento de València, la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana y el Valencia CF ultiman un acuerdo para que la capital valenciana opte a formar parte de la candidatura conjunta de España y Portugal para el Mundial 2030 con un Nuevo Mestalla que tendría, al menos para el torneo, más de sesenta y seis mil asientos para poder acoger las semifinales del torneo a las que se aspira.



Este lunes se reunieron en la Conselleria de Educació i Esports representantes de las cuatro instituciones y dieron por hecho que en los próximos diez días, antes de que el día 30 de septiembre finalice el plazo, se enviará a la Federación Española la documentación necesaria. Se calcula que quince estadios españoles optarán a los once que junto con dos lusos conformarían la candidatura final



Fuentes conocedoras del proceso explicaron que el estadio deberá por tanto poder acercarse a los setenta mil espectadores para esa cita, dado que la FIFA descuenta al menos un 10% de la capacidad del estadio para establecer su aforo neto para el torneo.



El mínimo por tanto sería de 66.666, aunque apuntan que sería muy conveniente elevarlo para no quedar fuera si la federación internacional retoca mínimamente unos requisitos que aún no son firmes y para ganar argumentos frente a otras ciudades competidoras por esas semifinales.



“Llevamos unos meses trabajando y ahora ha sido la culminación en estos días de que la candidatura de Valencia va hacia delante de manera firme, todos juntos. El estadio va a cumplir seguro, será el segundo más nuevo de todos los que se presenten. Habrá espacios para el club y espacios para el Mundial, como pasa en todos los estadios. Estoy convencido, por la ciudad, por la Comunitat, estadio y tradición, que València estará en la fase y vamos a luchar para que haya unos cuartos o una semifinal”,”, señaló Salva Gomar, presidente de la FFCV.

Imagen de la reunión mantenida por todas las partes este lunesFFCV









Josep Miquel Moya, director general deportes, dijo poder afirmar que “València va a optar a ser sede del Mundial 2030 si la candidatura conjunta de España y Portugal es designada. Podemos decir que todas las entidades están en disposición de decir que son capaces de cumplir todos los requisitos que marca la Federación Española”, señaló Moya, que dio por hecho que “se cumplirán con el mínimo de asientos netos, que es de sesenta mil” y que las obras estarían acabas en cualquier caso en el 2029, tal y como pide la FIFA.



El concejal de deportes del Ayuntamiento de València, Javier Mateo, dijo que el balance de la reunión fue “positivo” y que las partes están “bastante de acuerdo” en poder tener ese mínimo de sesenta y seis mil asientos netos. “Es lo más importante de la reunión porque es lo que nos habilita a lo máximo que podemos aspirar que son las semifinales del Mundial”, apuntó.



Además, Javier Solís, representante del Valencia, dijo que la reunión fue “muy bien” y reiteró la “voluntad” del club de aportar “un buen estadio” pero emplazó al Ayuntamiento a entregarle en dos semanas el borrador del convenio que deben firmar y que sustituirá como compromiso de obligaciones y beneficios a la Actuación Territorial Estratégica que amparaba las obras hasta el mes de julio, cuando fue declarada caducada anticipadamente por la Generalitat