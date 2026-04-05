La turbina de Pradilla mantiene a Valencia Basket conectado para cerrar la semana con una sólida victoria ante Río Breogan (105-85)

Expectativas de un marcador alto estaban más que justificadas. Equipo que más anota de la ACB contra el cuarto. Valencia Basket vs Río Breogan. El inicio no defraudó, 11-4 con triple a la carrera de Badio. Taylor anotó seis de los primeros 13 de los taronja. Como nuevo tras su paso por enfermería. Montero tenía ganas de calentar mano para la semana que se viene, con esas dos finales ante Milán y Panathinaikos. El mago dominicano se sacó algunos trucos: aro pasado o triple con su paso lateral rompe cinturas. Se fue con 24-17 y entró Nogués. Su primera acción, un robo y asistencia con la izquierda para bandeja de Thompson. Las cosas de Isaac, que siempre sube la temperatura defensiva del equipo, 28-19, minuto 9. Pero los visitantes respondían al fuego con fuego. Dibba y Cook, desde el arco, sostuvieron a los de Casimiro, para cerrar cerca el cuarto (31-25).

Con rebote y triple recorto Río Breogan de salida, 31-30. Resistían pero los taronja son como los vientos racheados, de repente soplan y se llevan todo por delante. Dos buenos minutos defensivos, con Key leyendo mentes, y corriendo y Puerto, con un tres más uno, rompió la barrera de los diez. Reuvers, con un buen envío, provocó el SOS de Casimiro, 51-37, minuto 18. Al descanso, 51-41, a pesar de un sorprendente 12-23 en rebote. Lo compensaban las 13 pérdidas visitantes, castigadas con 13 puntos en contraataque.

El tercero empezó con la bocina sonando tras una defensa local. Luego llegó la máxima hasta el momento, más 16, con canasta de Pradilla, 59-43. Eran minutos para que Sima, un gran tipo y profesional, cogiera confianza. Está empequeñecido y es una pena porque aún puede ayudar y mucho si se acerca a su versión en Málaga. Río Breogan no renunciaba a su estilo y trataba de correr y tirar. Alonso y Andric inquietaron a Pedro Martínez, que pidió tiempo. Se viene una semana importante y quería cerrar el domingo con buenas sensaciones. Con 79-73, unas dobles no pitadas a Puerto, que dejó una bandeja y, acto seguida, recuperación y canasta, fue una banderilla en la moral visitante, 84-73, minuto 30. A pesar del 17-32 en rebote. Las 18 pérdidas pesaban igual.

El último fue de gestionar la ventaja y corroborar que Pradilla, 11 puntos y 12 rebotes, es la turbina de este equipo. Lo mejor, ver a Sima disfrutar aunque sea al final y cerrar el choque con un gran mate y cerrar el decimoctavo choque del curso en cien o más anotados. Once en ACB.