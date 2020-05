"Tienes dos coj..., levántalo otra vez"

En el 'Tertulión' de Tiempo de Juego hay tiempo para muchas cosas. Para debates acalorados, para dardos envenenados y para anécdotas impagables. En un momento del de ayer, Juanma Castaño le preguntó a David Albelda si en su época de futbolista vivió algún tipo de roce con jugadores del filial cuando subían a entrenar o a disputar las habituales pachangas con el primer equipo. A lo que "el murciélago" replicó: "a mí me pasó al revés cuando subía yo de niño y pegaba alguna galleta, no veas cómo se enfadaban".

Rápidamente Castaño le pide nombre y apellidos del futbolista veterano. "Yo me acuerdo con Robert. Madre mía. Era sin querer, pero claro siempre buscando balón", lo que despertó las risas de todos los contertulios del tramo final de Tiempo de Juego.

A continuación, el propio Albelda contó una anécdota sucedida unos años más tarde: "los chavales del filial van a mil, pero los del primer equipo no. Por ejemplo con Valdano la mayoría de estos partidos los acabó por cancelar porque los jugaban los suplentes del primer equipo contra el filial y había patadas sin sentido y al final, se acabó, ya no hay más partidos de estos".

@dalbelda eso es porque siempre ibas en mi equipo ��

Siempre me acordaré un día que llevaba frito a Vicentin, y se encaro conmigo. Viniste y me dijiste. Tienes 2 cojones, levantalo otra vez ���� — Manuel Ruz (@manuelruz22) May 18, 2020

Al hilo de este comentario, la cosa ha ido a más porque la cuenta valencianista de Twitter @Radiotaronja_ lo ha publicitado, y Manuel Ruz, ex jugador del Valencia CF y subcampeón del mundo con las categorías inferiores de la selección española le ha mandado este gracioso mensaje a Albelda: "eso es porque siempre ibas en mi equipo. Siempre me acordaré un día que llevaba frito a Vicentin (Vicente Rodríguez), y se encaró conmigo. Viniste y me dijiste. Tienes 2 cojones, levántalo otra vez", a lo que varios aficionados del Valencia CF han aportado sus propios comentarios