Thierry se vuelve a romper y Saravia irrumpe entre aplausos

No se habían cumplido ni 10 minutos del primer tiempo en Son Moix cuando Thierry levantó la mando y dijo basta. El lateral derecho portugués sintió una molestia muscular y tuvo que pedir el cambio. "Tití ha sentido una molestia en el aductor, en la primera acción que hace un pase al espacio. Tenía dudas, ha intentado seguir pero no ha podido", confesaba, al término del encuentro, Carlos Corberán. El entrenador del Valencia CF no pudo esconder su resignación. La enésima lesión de Thierry le impide tener continuidad y, por lo tanto, ser un futbolista fiable con el que poder contar. El jugador luso termina contrato este verano y, su futuro, con un historial marcado por la irregularidad en su rendimiento y las lesiones, lo sitúan lejos de Mestalla. En cinco años y medio, ha estado 571 días de baja. O, lo que es lo mismo, se ha perdido un total de 77 partidos oficiales . Se apostó por él en 2019 (12 millones de euros), se renovó su contrato (2021) y, a falta de parte médico, es probable que ayer fuera su último partido con la camiseta valencianista.

LaLiga Thierry se lesionó en Son Moix

DEBUTÓ SARAVIA

Con Thierry KO y Foulquier sin ficha tras pasar por quirófano, Corberán tuvo que decidir rápido entre fichaje inédito o cantera. Renzo Saravia y Rubén Iranzo salieron a calentar y el entrenador decidió apostar por el argentino. Saravia fichó por el Valencia CF hace dos meses. El 23 de febrero se hizo oficial su llegada para cubrir la baja de Dimitri Foulquier y, hasta ayer, no se había estrenado. La inactividad que arrastraba cuando llegó (casi dos meses sin jugar) le pasó factura a su estado físico y, a pesar de sus esfuerzos, su técnica de pase y buena voluntad, le ha costado un tiempo alcanzar el ritmo competitivo mínimo exigible.

Valencia CF Saravia cumplió con creces en su entreno con el Valencia CF

buen rendimiento en su estreno

En esta persecución obsesiva por parte de algunos hacia el entrenador, el estreno de Saravia era un win-win para la crítica. Si Saravia no rendía, el mensaje habría sido claro: para qué lo ficharon. Por el contrario y tal y como sucedió, dando una buena imagen en su debut, los inquisidores del técnico pondrían el grito en el cielo: lo tenía ahí y no lo puso antes. "Para mí, la situación de Renzo (Saravia) no es fácil de manejar. Por el ritmo, la no pretemporada, por estar inactivo y no tener partidos amistosos para poder testar en situación real. El crecimiento de Renzo en las últimas dos semanas, 15 días, ha dado un paso adelante. Su crecimiento ha sido importante. Se ha visto a su nivel y con confianza a nivel físico y emocional para poder ayudar al equipo. Ha dado el paso necesario y estamos contentos", aseguró Corberán en sala de prensa. Saravia estuvo bien; mejor que correcto. En su primera intervención, se incorporó al ataque para disparar a puerta. A nivel defensivo, protegió su costado de las incursiones de Mojica y del 1vs1 de Asano y más tarde de Jan Virgili.

Saravia fue el jugador del Valencia CF con mejor porcentaje (83%) de pase (39/47) . También fue el que más recuperaciones (8) hizo y el que más intervino de su equipo. El segundo jugador (por detrás de Sadiq) que más duelos disputó (13) y el segundo que más duelos en el suelo ganó (5/11), solo por detrás de Ugrinic. También fue el segundo jugador valencianista con más acierto en el pase en el tercio final (7/10). Solo Guido estuvo más acertado que el argentino.

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competitividad argentina en Mestalla

Saravia se convirtió el pasado mes de febrero en el 41º argentino en defender la elástica valencianista. Una tradición en Mestalla que, en la mayoría de los casos, siempre trajo buenos recuerdos y mejor rendimiento. Yendo al detalle, Saravia se une a la nómina de jugadores cordobeses que han defendido el escudo del Valencia CF a lo largo de la historia. Mario Alberto Kempes, Pablo Aimar, Claudio López, Mauricio Pellegrino, Pablo Piatti, Luciano Vietto, Enzo Barrenechea o Lucas Beltrán conforman la histórica nómina de la provincia argentina en Mestalla.

Valencia CF Saravia tiene seis partidos para reivindicarse

ansioso por debutar; FUTURO INCIERTO

La lesión de Thierry le brinda a Saravia una oportunidad para reivindicarse. Lo que se había convertido en el fichaje de un temporero, más propio del baloncesto, puede abrirle las puertas a un futuro como valencianista. "Me dejaré la vida por seguir en este club", aseguró en su presentación. Saravia tiene seis partidos por delante para demostrar su nivel, si bien es cierto que, de entrada, no cuenta en la planificación deportiva de la 26-27. Tras su debut como valencianista, Renzo Saravia no pudo ocultar su felicidad. "Contento en lo personal por el debut. Estaba muy ansioso por debutar con esta gran camiseta y este gran club. Fue un partido difícil, con un rival que tiene grandes jugadores. Fui creciendo durante el partido, tengo mucho más para dar y voy a seguir mejorando para tener una oportunidad en los siguientes partidos", aseguró en Son Moix. En sus manos (y en sus botas) está, ganarse la confianza del entrenador. Como ya demostró en Mallorca, por falta de ganas no va a ser...