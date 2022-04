"Tenemos que dejar de ser un gigante con pies de barro"

Lleva tres meses en su nuevo cargo y ya ha empezado a demostrar el cambio de ciclo que pretende imoponer en Valencia Basket

Aterrizaje

Están siendo meses muy intensos y finalizando la fase de aterrizaje. Cada día más cómodo. Con las mismas ganas pero con más conocimiento

¿Pasional?

Exteriorizo poco, no se me nota mucho, pero los enfados por las derrotas los llevo un tiempo en el cuerpo

Carbonell, durante una comparecenciaFoto: Superdeporte



¿Eurocup por encima de acb?

No, hay que focalizar en las dos. Nuestro proyecto debe estar por encima de todo. Queremos jugar en las máximas competiciones, pero no hacer nada no previsto por llegar

Proyecto sostenible y de futuro

Tratamos de ser capaces de tener una estructura que no dependa tanto de una fuente de financiación. Ahora seriamos como un gigante con los pies de barro y debemos reinventarnos y buscar nuevas fuentes de financiación y nuevos modelos de negocio a largo plazo y debemos seguir siendo ambiciosos en el apartado deportivo

Pescadilla que se muerde la cola

No se trata de gastar menos, sino de tener más ingresos de diferentes vías. Nuestro equipo no debe ser menos competitivo. El masculino y el femenino han de atraer a la gente y generar un sentimiento de comunidad y pertenencia.

Vicente Solá, Carbonell y Paco Raga



Comunicación con el aficionado

No hemos explicado qué es lo que queremos y hemos de aprender a hacerlo y recuperar el contacto con el aficionado ahora que se acaban las restricciones.

Nueva gestión con el futuro del entrenador

Toca centrarse en lo que queda de temporada. Lo importante es que estamos de acuerdo en el proyecto y las dos partes estamos cómodos. Soy optimista

Miedo a que se vaya Peñarroya

Me gusta nuestro proyecto y no hemos de tener miedo a otros clubes. Hemos de estar orgullosos de lo que tenemos, tratar de mejorarlo y no tener miedo de otros.

Mensaje de Peñarroya

Nuestra relación es muy buena. Hablamos continuamente. Él como entrenador sabe la política del club y en el caso de Klemen no había duda de que era imposible sustituirlo con el resto de jugador4es o con L'Aluqeira y por eso se busco desde el primer día hasta encontrar a Oliver. No me sorprendió, Los dos tenemos las cosas muy claras. La lesión de Klemen nos fastidió a todos. No hay ningún problema.

Euroleague

Tenemos mucha relación con FIBA y Euroleague. La situación actual nos perjudica a todos. Me costaría decir qué va a pasar en el futuro. La situación de la Euroleague es compleja y puede haber probnlemas con un propietario (el CSKA) y la decisión es inminente, pero la desconozco.

Renovación de jugadores

No lo tenemos planteado todavía, Tenemos que saber donde vamos a estar el año que viene. Con Klemen estamos muy contentos con su rendimiento y cuando llegue el momento lo hablaremos para que continúe,

Retraso Arena a 2024

Mi compañero Víctor Sendra, director general de Licampa es el que tiene toda la información. No te puedo concretar sobre fechas.