El sueño olímpico del Proyecto FER, en la gran pantalla

El documental ‘Abanderados del Esfuerzo’, producido e impulsado por el Proyecto FER, ha sido presentado este martes en València y describe el impacto provocado por la crisis sanitaria en la preparación de siete atletas para los Juegos Olímpicos de Tokio, que deberían haber arrancado mañana en Japón.

Los siete protagonistas del documental son Raúl Martínez (taekwondo), Jorge Ureña (atletismo), Lidón Muñoz (natación), Héctor Catalá (paratriatlón), Ana Pérez Box (judo), Liliana Fernández (vóley playa) y Néstor Abad (gimnasia artística) y todos son nacidos en la Comunitat Valenciana y pertenecen al Proyecto FER.

Mañana ve la luz 'Abanderados del Esfuerzo'. El primer documental que muestra la preparación de un deportista de élite durante un confinamiento. #EActíVate#EsPotFERhttps://t.co/41J5pJt5Ov — Proyecto FER (@ProyectoFER) July 22, 2020

La producción arranca con la ilusión y el reto de los atletas en su preparación para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos y cómo la crisis del COVID-19 primero inunda de incertidumbre el ánimo de los deportistas y poco tiempo después muestra el golpe anímico recibido por la cancelación del evento en Tokio y su aplazamiento para 2021.

El documental, además, vive con los deportistas esos duros momentos, así como sus primeros entrenamientos durante el confinamiento en sus domicilios y el inicio de la rutina habitual de trabajo cuando pueden volver a salir de casa a entrenarse.

Varios atletas del Proyecto FER, en la presentación del documental

El estreno de ‘Abanderados del Esfuerzo’, en un cine en València, ha contado con la presencia de los atletas Ana Pérez y Jorge Ureña y otros muchos deportistas y entrenadores del Proyecto FER, que es un programa impulsado por el empresario Juan Roig y que concede ayudas económicas y visibilidad a deportistas valencianos.

Esta tarde se estrenará el documental en Madrid, en las instalaciones del Comité Olímpico Español (COE), y el evento estará presidido por Alejandro Blanco y contará con la presencia de seis de los siete protagonistas, la directora de la Fundación Trinidad Alfonso, Elena Tejedor, y Juanjo López, director del documental.

Tejedor admitió que la crisis sanitaria fue “una sacudida en el ánimo de todos” y el aplazamiento de los Juegos Olímpicos “un mazazo más”, pero decidieron no suspender la grabación. “Con la idea de que no teníamos que parar, nos parecía una experiencia única documentar gráficamente un momento histórico en la vida, no ya sólo de los deportistas, sino de todos nosotros”, indicó en la presentación.

“Mañana tenían que haber arrancado los Juegos Olímpicos de Tokio, en los que tenían que haber estado los siete protagonistas del documental si no se hubieran retrasado. Hoy, 23 de julio, comienza la cuenta atrás, ya que queda justo un año para que cumplan este sueño que ha quedado en suspenso”, finalizó.