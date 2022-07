El Stuttgart, rival de Gattuso tras salvarse del descenso

La gira de Suiza acaba con un amistoso en Alemania. El Valencia CF abandonó ayer las tierras helvéticas para jugar hoy el amistoso ante el VfB Stuttgart (15.30h en GOL y VCF Media), el último antes de regresar a España. Ocho días de fútbol y mucho trabajo para preparar el estreno liguero del próximo domingo 14 de agosto ante el Girona CF.

El Stuttgart fue fundado en 1893, por lo que se trata de uno de los clubes con más solera y tradición de Alemania. Es el quinto equipo histórico del país germano y ha levantado el trofeo de la Bundesliga en tres ocasiones. Pese a todo ese peso, el rival del Valencia CF estuvo cerca de descender la pasada campaña. Acabó con los mismos puntos que el Hertha de Berlín, que ocupaba la plaza de promoción de descenso. De haber sucedido, no habría sido la primera vez en la historia reciente que los germanos ante los que hoy se mide el equipo de Mestalla tocaban la categoría de plata de su país.

Ataque del conjunto alemánFoto: VfB Stuttgart



Esta temporada, en cambio, buscarán dar un giro a la situación. Por el momento acumulan tres victorias en tres partidos amistosos (7-1 al Boeblingen, 3-2 al FC Zúrich y 2-1 al Brendtford). El de hoy será su último encuentro preparatorio, ya que el 29 de julio juegan ante el Dynamo Dresden en la DFB Pokal y el 7 de agosto empiezan la liga en el Mercedes Benz Arena, escenario del partido que cierra el stage ché, ante el Leipzig.

El VfB Stuttgart no tiene grandes nombres en su plantel, pero es un rival de mayor enjundia que el St.Gallen. El Valencia CF buscará la tercera victoria sin correr riesgo con los jugadores tocados. Jaumeestá en el tramo final de su recuperación pero no lo forzarán. También están pendientes de Hugo Duro, que todavía no ha debutado y que en el último entrenamiento ya hizo gran parte de la sesión con el grupo, salvo las tareas más exigentes.