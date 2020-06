Sin Paulista y con Gayà al asalto del Di Stéfano

‘La naturaleza no da saltos’. Lo dijo Carlos Alberto Parreira y la frase viene como anillo al dedo para describir esta situación. Su compatriota Gabriel Paulista tampoco estará en la convocatoria del próximo compromiso liguero del Valencia CF, en este caso ni más ni menos que frente al Real Madrid. El deseo del futbolista, del entrenador (y también de los propios aficionados) se ha visto frenado por los médicos que no han podido autorizar todavía su vuelta a los terrenos de juego. Lógico: Paulista no ha completado ninguna sesión de trabajo junto al resto de sus compañeros previa al encuentro.

Rafa Villarejo informaba en la mañana de hoy en COPE que Gabriel Paulista comenzaba la sesión ejercitándose en el gimnasio de la Ciudad Deportiva para, en el tramo final del entrenamiento, saltar en solitario sobre el césped para probarse. Una prueba que, evidentemente, no ha sido satisfactoria. A pesar de haber rebajado la inflamación, las molestias en el recto anterior del muslo derecho siguen ahí y es por ello que entre todos han decidido no forzar al futbolista. El propio Albert Celades, lo confirmaba en sala de prensa. “No hemos querido forzar a Gabriel (Paulista). Quedan muchísimos partidos y era asumir un riesgo demasiado grande”.

Como ya sucediera frente al Levante UD, Albert Celades no podrá contar con ninguno de sus centrales titulares para medirse al Real Madrid. Unas ausencias, las de Garay y Paulista, que merman todavía más el ya de por sí castigado sistema defensivo che. El Valencia CF lleva 40 goles en contra en Liga y únicamente en su visita a San Mamés (28 de septiembre), dejó la portería a cero a domicilio en la competición doméstica. Por si fuera poco, el técnico no tiene mucho donde elegir: Eliaquim Mangala no cuenta para el técnico y Mouctar Diakhaby está en el foco por sus actuaciones negativas (tres penaltis cometidos en los últimos dos partidos). La parte positiva tiene nombre y apellidos: Hugo Guillamón. En la Academia del Valencia CF desde prebenjamines y miembro de una generación de oro en la entidad (Ferran Torres, Víctor Chust, Abel Ruiz, Fran Cortijo) este canterano de apenas 20 años demostró que tiene aptitudes para ganarse un sitio en la plantilla. Seguramente, vuelva a repetir titularidad en Valdebebas y faltará por saber, quién le acompaña en la zaga: Diakhaby o Coquelin son las opciones.

El Valencia CF sólo dejó su puerta a cero en San Mamés en el mes de septiembre

En la lista de convocados que viajará mañana a la capital del país sí que está José Luis Gayà. El lateral internacional terminó el choque frente al Levante UD con molestias que le impidieron ejercitarse con el grupo hasta esta misma mañana. Las pruebas médicas descartaron una rotura muscular y este mediodía ha completado la sesión, por lo que Celades cuenta con él para medirse al cuadro de Zidane. Gayà fue el mejor jugador en el derbi y es pieza clave en el engranaje valencianista. Otra de las novedades será Kondogbia, que tras cumplir un partido de sanción volverá a vestirse de corto. Se ha quedado fuera de la lista de 23 jugadores Javi Jiménez.

Celades ha probado hoy con: Cillessen, Wass, Guillamón, Diakhaby o Coquelin, Gayà, Parejo, Kondogbia, Guedes, Cheryshev, Rodrigo y Gameiro.

Ferran Torres, Daniel Wass, Kevin Gameiro, Denis Cheryshev o el mencionado Kondogbia buscan hacerse un hueco en los planes de Celades tras no salir de inicio el pasado viernes en Mestalla. La expedición valencianista pondrá rumbo mañana en vuelo chárter a Madrid y regresará del mismo modo nada más terminar el encuentro, aterrizando ya de madrugada en el aeropuerto de Manises.

Por su parte, el Real Madrid no podrá contar con Lucas Vázquez, Mariano, Jovic y Nacho. Las posibles novedades en el once de Zinedine Zidane serían Isco Alarcón y Fede Valverde.

El Valencia CF luchará en el Alfredo Di Stéfano por sumar para no descolgarse todavía más de los puestos europeos. Si bien es cierto que el Getafe CF, uno de sus rivales directos por Europa, ha sumado un punto de seis posibles en la vuelta del fútbol, la victoria anoche del Villarreal CF frente al RCD Mallorca (1-0) hace que los hombres de Javi Calleja le arrebaten la séptima plaza en la tabla, la última que da acceso a jugar la Europa League la próxima campaña.

Por todo ello, el Valencia CF no se puede permitir elegir partidos. Da igual que enfrente esté el Real Madrid. El conjunto blanquinegro necesita sumar cuanto antes de tres en tres si no quiere ver comprometido su estatus la temporada que viene. Empezando por buscar la victoria, este jueves a partir de las 22h en Valdebebas.

