Saracchi ya está en València y cree en la salvación: “Nada es imposible”

Tal y como ha adelantado Deportes COPE Valencia, el Levante UD ha hecho oficial la contratación del lateral izquierdo uruguayo, Marcelo Saracchi. El defensor llega libre después que el pasado 19 de diciembre llegara a un acuerdo con el RB Leipzig para rescindir su contrato. El jugador no ha jugado un solo partido en lo que va de temporada debido a la grave lesión en el cruzado de la rodilla que se produjo en el transcurso de la pasada pretemporada. El uruguayo estuvo cedido en el Galatasaray durante una temporada y media. Jugó su último partido oficial hace nueve meses. El pasado verano volvió al conjunto alemán con la esperanza de tener presencia en el equipo, pero la lesión lo truncó todo. Nacido en Paysandú, formado en las categorias inferiores de Danubio de Montevideo. Ha sido internacional con la selección charrúa en cuatro ocasiones.

Ahora llega a Valencia con la intención de sumar hacía el milagro de la permanencia. El uruguayo ha declarado sus intenciones y su fe en el equipo, nada más pisar su nueva ciudad: “Con muchas ganas de entrenar y arrancar a jugar. Afinando los últimos detalles. Miro LaLiga mucho. Me tomó de sorpresa llegar a la liga española, después de andar en Alemania y Turquía, llegar a un país donde entiendo el idioma, donde me siento muy bien en València. He visto los dos últimos partidos, ha dejado buenas sensaciones a la afición. Veo un equipo con ganas que tiene esa rebeldía. Es un objetivo complicado, pero nada es imposible. Faltan muchos partidos y se puede dar. Como jugador, un lateral de características más ofensivas que defensivas. Soy un lateral dinámico que hace toda la banda”, ha asegurado Saracchi a los medios oficiales del Levante UD.

El periodista español Nahuel Miranda, especialista en la Bundesliga que trabaja para One Football en Berlín asegura que: “Las lesiones han truncado su carrera. Tampoco ha elegido bien sus destinos. Después de ser campeón de la Copa Libertadores con River Plate, el Leipzig apuesta muy fuerte por él, pero nunca se llegó a adaptar. Al estilo de lo que le pasó a Ilaix Moriba. Fue una apuesta muy importante, pero se encontró con que Angeliño era titular en esa posición y eso le hizo salir al Galatasaray. Esta pretemporada, con el cambio de entrenador, se contaba con él pero se rompió el ligamento cruzado y eso truncó su carrera en el Leipzig. Rescindió su contrato en el mercado invernal y el futbolista no había encontrado acomodo hasta ahora mismo. Está preparado para jugar, esperemos que lo haga lo mejor posible por el Levante que apuesta por un futbolista que todavía tiene futuro”.

