Sanción escandalosa a Gayà

El comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol, impuso ayer la sanción de cuatro partidos a Gayà por sus declaraciones contra los árbitros, tras el choque del partido en Mestalla entre Valencia y Osasuna. El capitán salió caliente tras un penalti no pitado sobre Bryan Gil por Melero López y en la zona mixta, su calentón lo verbalizó ante los micrófonos del club “es la tónica de toda la temporada. El arbitro lo vio pero no quiso pitar el penalti”. Se abrió expediente ante lo que alegó el club considerando que la propuesta de entre 4 y 12 encuentros como estipula el reglamento era, en cualquier caso, excesivo y que debía quedar sin sanción como, además, demostraban varios precedentes de técnicos y jugadores. Aspas "le ha faltado a Pablo (el árbitro), tirar el penalti, parecía que buscaba el hat-trick de Benzema", Pellegrini, "tenemos que jugar contra once, contra el VAR y contra el árbitro", Piqué "si el 85% de los árbitros son del Madrid, ¿cómo no van a pitar a su favor?, o José María Giménez "no solo el Sevilla quería empatar el partido, tambien otro...", estos son solo, algunos de los ejemplos que suponen un agravio comparativo respecto a la sanción que ha recibido el capitán del Valencia.

El club ha presentado recurso ante el Comité de Apelación y confía en que la sanción quede en nada. Todo, en medio del enfrentamiento abierto desde hace dos temporadas entre el Valencia CF y la Federación por el reparto económico de la Supercopa de 2020 y que tiene el caso, a las puertas de los juzgados. La temporada pasada, Álvaro Cervera entrenador del Cádiz, fue sancionado con cuatro partidos por unas declaraciones muy similares a las de Gayá "el arbitro no ha querido pitarlo". El equipo gaditano recurrió ante la última instancia, el TAD, que finalmente dejó sin efecto la sanción.

La indignación del capitán es máximaVCF





El futbolista está tocado. De mantenerse la sanción, más allá de la injusticia por los agravios comparativos respecto a otros compañeros de profesión, están las consecuencias deportivas. Se perdería las cuatro primeras jornadas de la temporada 22/23 con la camiseta del Valencia CF con lo que eso supone para el arranque de un equipo que necesita para arrancar, a su capitán.

Pero en la mente del lateral de Pedreguer está el Mundial de Qatar en noviembre. La semana le ha dejado dos malas noticias, la sanción y la no convocatoria de Luis Enrique para los encuentros de junio de la Nations League. Marcos Llorente y Jordi Alba le han quitado el sitio en el lateral aunque el seleccionador asturiano dejó la puerta abierta a su regreso y justificó su ausencia por las lesiones que han lastrado al valencianista. Pero la sanción limita sus posibilidades claramente. España disputará sus últimos partidos previos a la cita mundialista, a finales del mes de septiembre. Tras seis partidos de Liga de los cuales Gayà se perdería cuatro, es decir, sin margen de error y claramente en desventaja frente a sus competidores por el puesto, la posición que, sin duda, cotiza más al alza en el combinado español.

Gayá se quejó de la reiteración de errores arbitrales con el VCFVCF





A la espera de que Apelación desestime la sanción, solo hay una posible buena noticia que equilibre la desventaja para Gayà respecto a su convocatoria con la selección. Marcos Llorente apunta al Barça. De cumplirse su fichaje por el conjunto culé, competiría con Jordi Alba lo que les restaría minutos de juego a uno de los dos, o a ambos futbolistas. Eso compensaría, de algún modo, la injusticia de la Federación con Gayà que ha puesto en jaque las opciones mundialistas del capitán del Valencia CF.