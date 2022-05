Salva Ballesta: “El Madrid no va a apretar los dientes; el Levante UD tiene que marcar el ritmo”

Las claves para ganar en el Bernabéu

Para ganar en el Bernabéu en condiciones normales hay que intentar que tu equipo se exprese en su mejor versión y tener acierto en las ocasiones, tener seguridad, estar muy juntos… lo normal porque es un equipo que ataca mucho, que tiene una velocidad espectacular cuando roba, pero aquí hay humanos que quieren jugar la final de la Champions y que no se van a exponer como si jugaran un partido a vida o muerte. Es lógico y de humanos. Creo que en ese sentido el Levante UD un equipo que se está jugando muchísimo y conseguir la permanencia ante todo un Real Madrid.

El dominio del partido

El ritmo lo tiene que marcar el Levante UD, tiene que marcar un ritmo físico importante, tener las ocasiones de materializar gol. El Real Madrid no va a apretar los dientes pero no por falta de profesionalidad, todo lo contrario, porque están demostrando que no se dan un segundo por vencido. Han ganado el campeonato y tienen un objetivo muy importante y se van a centrar en eso incluso los suplentes.

La victoria de 2007… con Rubiales de compañero

No suelo pedir a los compañeros (risas). Él ya tiene suficiente con lo que tiene en la RFEF y me alegro cada vez que lo veo.

Rubiales y Salva celebran un gol en su etapa en el Levante UD





¿Haría pasillo?

Yo lo haría, es uno de los momentos en los que hay que mostrar señorío. Es una norma no escrita. Es el reconocimiento a tus compañeros de profesión en el mismo campo. Me parece perfecto.

El Valencia CF de Bordalás y las críticas

Es un magnífico entrenador y tiene todo mi respeto. Me dicen que es un gran trabajador. El fútbol en muchos aspectos es una auténtica mentira. El Valencia CF es el mismo que el de la final de la Copa y jugó fabulosamente. Compite, hace un fútbol moderno, tiene una manera de estar más encerrado y salir a la contra exactamente igual que hace el Barcelona o el Real Madrid. Si tuviera otro tipo de jugador, intentaría jugar de otra manera, pero los equipos de fútbol tienen que ser agresivos sin balón y con balón cada uno tiene su manera de jugar y su idea. El sistema te lo da el balón y los jugadores, lo demás son todo pantomimas. Mi máximo apoyo al entrenador del Valencia CF.

Salva (el segundo en la fila de arriba a la derecha), con el título de Liga de 2022