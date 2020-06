Rodrigo estalla contra el VAR: “somos los tontos de La Liga”

El Valencia CF no gana para disgustos ni tampoco está libre de sobresaltos. Lejos de apaciguarse los ánimos tras la polémica en Valdebebas (donde un gol de Rodrigo con 0-0 en el marcador fue anulado por fuera de juego posicional de Maxi Gómez), el VAR volvió a ser protagonista tres días más tarde en Mestalla. Al minuto de juego, Rodrigo anotó un tanto tras una gran acción individual. El delantero internacional recibió una asistencia de Florenzi y batió por bajo al guardameta del CA Osasuna. Alegría, celebración y regreso a campo propio. Todo normal hasta que el colegiado del encuentro, Medié Jiménez, decidió retrasar el saque de centro. Mano al pinganillo y a esperar. En la sala VOR, Melero López trazaba las líneas de un posible fuera de juego. Minutos más tarde, la resolución: gol anulado. Fuera de juego. Milimétrico.

La historia se volvía a repetir y el valencianismo estallaba en sus casas. Disgusto… y de nuevo sobresalto. Tras una gran acción individual, Gonçalo Guedes se estrenaba esta temporada con un golazo ‘maradoniano’ en Mestalla. Alegría, celebración y regreso a campo propio. Todo normal hasta que, nuevamente, Medié Jiménez impedía el saque de centro del CA Osasuna. VAR. Eterno VAR. Minutos de suspense, esperando una revisión que nadie lograba entender. ¿Posible mano del portugués? La resolución alivió los delicados corazones valencianistas: gol legal. Pero el lío ya estaba montado. Y la sospecha sobrevolando el coliseo che. ¿Qué pasa entre el VAR, el arbitraje y el Valencia CF?

Imagen del dudoso fuera de juego de Rodrigo

Al término del encuentro, con la victoria y los tres puntos en el bolsillo, Rodrigo Moreno quiso alzar la voz. Lo hizo a través de los medios oficiales del club. “Volvemos a caer en el tema del VAR. Somos los tontos, somos los tontos de La Liga. Me parece que el Valencia CF merece algo más de respeto”, dijo muy molesto el internacional español, a lo que añadió: “parecemos los tontitos y vamos a ver si de aquí en adelante nos favorece”. En la siguiente pregunta, sentenció. “Hemos sabido sobreponernos a este palo que es marcar un gol, celebrarlo y que te lo anulen por un fuera de juego que no sabes si es o no es. Hemos tenido la capacidad de darle la vuelta, sobreponernos y sacar una buena victoria hoy”.

Sobre este asunto, la polémica del VAR y su extraña relación con el Valencia CF (es el equipo más perjudicado en cuanto a puntos se refiere de LaLiga), también se le preguntó al entrenador en sala de prensa. “La acción de Guedes no la he visto. La acción de Rodri (Rodrigo Moreno) sí la he visto. Me han enseñado un pantallazo, una foto de la acción. No lo sé. Yo qué sé. Ya hablé ayer de lo que pensaba y me reafirmo en lo mismo. Hemos vivido dos situaciones muy seguidas donde han tardado mucho tiempo en decidir. Y después de la primera hemos pensado que en la segunda iba a pasar lo mismo. Porque la historia se ha repetido muchas veces. Al final ha subido al marcador. Creo en la honestidad arbitral”, aseguró Albert Celades. Insistido con el tema arbitral, quiso dejar clara su opinión. “No tengo miedo a represalias por hablar sobre el VAR. Lo que digo es lo que pienso. Es muy frustrante. Entiendo a Rodrigo. Te han anulado muchos goles. A raíz del VAR has dejado de ganar puntos. Es lo que tenemos y no podemos hacer gran cosa. Como dije ayer: hay mucha gente que dice que esta atmósfera por la denuncia o la relación no buena del club con la Federación por la denuncia que hay puesta por la Supercopa de España… No me puedo creer, no quiero creerme ni me creo que este hecho lo estemos pagando por la denuncia a través del VAR o a través del arbitraje”.

Celebración de los jugadores ches en uno de los goles

Cabe recordar que, el pasado viernes, y con la herida todavía abierta de lo sucedido en el Alfredo Di Stéfano de Valdebebas, el Valencia CF publicó un comunicado oficial a través de sus redes sociales en el cual, ponía de manifiesto su enfado y disconformidad con la aplicación del VAR en varios partidos de la entidad. Concretamente, en 10 partidos de La Liga, uno de Copa del Rey y dos de la Liga de Campeones. Bajo el título: ‘lo que le ojo no VAR…’. Todos ellos, encuentros en lo que se ha sentido perjudicado por la aplicación de la herramienta de arbitraje. Anoche, tras el enfrentamiento frente al CA Osasuna, volvió a tirar de ironía a través de sus redes sociales: ‘Otra vez el fútbol ‘medido’ a milímetros… VAR para creer’.