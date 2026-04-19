Reuvers hiela Fontajau con su triple ganador para que Valencia Basket someta al respondón Girona (81-84)

Después de una exhibición más de mentalidad y ambición en Bosnia ante Dubai Basketball, llegaba la siempre exigente ACB a domicilio, este domingo, en Girona. Un equipo valiente con el pasional Moncho Fernández en el banquillo. Sin Key, por motivos personales, ni los lesionados Pradilla y López-Arostegui, el Valencia Basket salió al partido con la inercia competitiva que lleva en las últimas semanas. Seriedad.

Cerró desde el triple el cuarto 19-20. Arriba a pesar del 3 de 14 desde el 6’75. Muy mejorable.

Así fue, Costello, Thompson y Taylor, enchufaron de 3 para empezar el segundo. Pero Girona no se amilanó y respondió, para aguantar el tirón, 27-29, minuto 14. Livingston está a gran nivel y Pedro le puso a Nogués para nublarle la vista. En la primera que se vieron mano a mano, el taronja le puso un espectacular gorro después de temporizar muy bien en la transición defensiva. Nogués se enseguida al banco y, cosas de este deporte, con los más talentosos el equipo se atascó. Girona endureció su defensa, saltó con inteligencia en algunos dos contra uno, robó y se puso 35-31, con buenas acciones de Needham y Geben al son de Livingston. Buenos minutos de Sima, que sigue reconstruyendo su confianza poco a poco, empataron a 35 en choque, a tres del descanso. El segundo triple de Costello completó un 2-9 de parcial que le devolvió el mando a Valencia Basket, 37-40. Badio, con uno de sus triples sin vértigo, cerró la primera mitad 40-45. El rebote ya era taronja. El porcentaje desde el arco, mejorable, 8 de 25, un 32 por cien.

Costello, que se había ido a vestuarios con 11 puntos y 5 rebotes, anotó una canasta para poner un más siete, 43-50, la máxima. El que no había presentado su puntería aún era Busquets y vaya como entró en el tercer cuarto, ocho puntos suyos.un triple a la carrera de Mooore, subió a más ocho, 53-61, minuto 28. Costello cerró con 18 puntazos el cuarto, 59-66. El 26-39 en rebote daba energía y confianza.

Girona aguantaba como podía, porque se olía arrancada de Valencia Basket. Pero un par de pérdidas y malos tiros devolvieron la igualdad. Aquí Montero con un triple tras paso atrás, enchufó un buen triple que tuvo respuesta inmediata de Busquets que estaba ya en 14 puntos. Vaya segunda parte suya. Livingston empató a 73. Su goteo constante. Cinco para el final. Tensión que con calma gestionó Puerto para meter un triple sobre la bocina, 73-76. Y después de un rebote, Badio, otro, 75-79. Pero no se soltaban los gerundenses. Livingston, otra vez, 77-79. Doce para el base. Parecía que llevara más. El rebote, peleado, sucio, le a Thompson un regalo, puso el 78-81- poco más de dos minutos. Fontajau estaba de pie apretando para que los suyos lo pelearan hasta el final. Busquets, con otra flecha prodigiosa, lo empató a un minuto. Qué partido. Baloncesto. A esta presión, respondió el Valencia Basket con hielo, el que a veces fluye por las venas de Reuvers. Triple, 81-84, a 15 segundos. Girona generó dos triples y Livingston no acertó ninguno. Victoria taronja. Otra más. Ocho seguidas.