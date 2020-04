“Quiero acabar La Liga para entrar en Champions”

José Luis Gayà es una voz más que autorizada en el Valencia CF. A punto de cumplir 25 años, lleva seis temporadas en la élite y toda una vida en el club. Peso pesado en el vestuario, hablamos de uno de los capitanes del equipo. Su carácter y liderazgo sobre el terreno de juego hace que, pese a su juventud, sea uno de los símbolos de la entidad.

Tal es así que, como desvelamos en Deportes COPE, la parcela deportiva quiere blindar su contrato, incrementar su salario y situarle en el lugar que se ha ganado sobre el césped. Termina contrato en junio de 2023 pero ya ha habido contactos para sentar las bases de la negociación. Todos entienden en el club que Gayà debe ser el espejo en el que mirarse todos aquellos niños de la Academia que sueñen con llegar al primer equipo.

En plena crisis por el coronavirus, el lateral izquierdo de Pedreguer quiso atender la llamada de El Partidazo de COPE (aquí la puedes escuchar íntegra). Desde su domicilio, en el que se encuentra acompañado por sus padres para llevar mejor el confinamiento, Gayà contó cómo ha vivido en primera persona el virus. “Yo ya he pasado el Covid19 y ya di negativo hace dos semanas. Me hicieron el primer test para detectarlo y luego otro más. Yo he sido asintomático. He notado un cansancio general, pero eso les pasa a todos. Estoy con mis padres pero ellos no han tenido síntomas. Vinieron justo antes de saber que era positivo, si no les habría dicho que se quedasen en el pueblo. Yo me aislé en el sótano y ellos se quedaron en el piso de arriba”, explicaba Gayà a Juanma Castaño.

Gayà no se detiene. Sabe que, en cualquier momento tocará regresar y por eso, ha mantenido un buen ritmo de trabajo en su propia casa. Así nos explicó, como se está ejercitando: “Tengo una cinta de correr y una bici que nos ha dado el club, al igual que material básico para ejercitarnos por nuestra cuenta. A partir del día 2 ya podemos salir a correr pero hay que ir poco a poco, como si fuera una pretemporada. Yo puse la cinta a 18 km; hice así cuatro series de 600 metros. ¡No me he pesado porque no tengo báscula! La pedí pero todavía no me ha llegado. Pero no tengo problemas de peso”, decía entre risas Gayà.

"Somos personas, por mucho que seamos futbolistas y es normal que haya miedo de que la gente se contagie"

El internacional español opinó sobre la vuelta de la competición y sobre las críticas de muchos jugadores por tener que volver a jugar a pesar del riesgo: “Yo no me quiero situar en ningún grupo. La Liga puede tener una idea pero si Sanidad no da el ‘ok’ no se hará, por mucho que quiera Tebas. Todos haremos lo que diga Sanidad, esa es la única realidad de este tema. Cada uno es libre de respetar lo que piensa. Hay que intentar que los riegos sean los mínimos. Somos personas, por mucho que seamos futbolistas y tenemos familias y es normal que haya miedo de que la gente se contagie. Hay que intentar que esto no se expanda”, argumentaba en COPE.

Gayá sabe que, con las normas impuestas por Luis Rubiales, el Valencia CF no jugaría competición europea la próxima temporada si ésta terminase así. Por eso, pide volver a jugar para que el Valencia CF pueda entrar en puestos de Champions: “Lo más justo es que se acabe la Liga. Quiero acabarla porque estamos fuera de puestos de Champions y quiero que entremos, pero no a cualquier precio”.

La vuelta a los entrenamientos cada vez está más cerca. Y también a la competición. Lo que peor llevan los futbolistas, son las posibles concentraciones previas a la reanudación de la Liga. Así lo explicaba Gayà. “No nos hace ninguna gracia estar no sé cuánto tiempo concentrados. Eso se hace muy pesado. Me gustaría estar en mi casa y no entiendo por qué no podría estarlo. Yo estoy en contra de esas concentraciones tan largas. Hay que ser responsables y somos ya mayores para saber lo que tenemos que hacer en nuestras casas. Eso de estar concentrado tanto tiempo para mí es una locura”, sentenció Gayà.

Por último y ya en un tono más distendido, Gayà reconoció en El Partidazo de COPE que es “muy bueno” jugando al Fortnite, un videojuego que está de moda entre los más jóvenes. “He jugado mucho al Fortnite con varios compañeros. Víctor Camarasa juega muy bien, aunque a mí también se me da bien. Tengo buen nivel”.