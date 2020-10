Quico advierte: "Planteamos la venta de futbolistas"

El balance económico de la crisis del COVID

"El efecto es relativamente pequeño con respecto a otros clubes. Porque el mayor efecto lo contemplas en el consumo de los aficionados y tener las puertas cerradas del estadio. Nosotros tenemos una política de abonos muy peculiar, es un pequeño porcentaje de ingresos que aporta esa partida. A nivel de patrocinios hemos salvado la situación y a nivel de derechos de televisión habrá alguna reducción pero que se verá reflejada en los próximos meses o años, pero no va a ser relevante. Entendemos que será un ejercicio peculiar, pero tendrá un resultado positivo, aunque no el que esperábamos y veremos de cara al año que viene. La partida de abonos se verá afectada y la de televisión esperemos que no. Cuadraremos y lo que falte habrá que sacarlo de donde sea, entre otras cosas, de la venta de futbolistas, como ya llevamos el año pasado y este año que planteamos escenarios de ventas".

Resultado positivo de las cuentas 19-20

"Contablemente entendemos que, por las cuentas que hemos cerrado y que se están auditando, estaremos con un beneficio pequeñito. Es un año extraño porque hay gastos del año pasado que pasan a éste. Es el planteamiento que hemos hecho en teoría después del cierre del ejercicio".

El futuro de LaLiga y de una posible rebaja salarial

"Ahora mismo está descartado completamente si sigue el fútbol como está y se siguen televisando los partidos. Se ejecutó el año pasado y a partir de ahí otra cosa es que esto cambie. No sabemos qué va a pasar en los próximos meses. Dios quiera que sigamos como mínimo como estamos ahora. Ojalá que los aficionados puedan entrar en los campos, pero eso se descarta salvo algo excepcional que no tenemos en mente".

El presidente del Levante UD, junto a Ximo Puig y Anil Murthy en una visita reciente a la GeneralitatEUROPA PRESS

El retraso en las obras del Ciutat de València

"Espero que podamos jugar ante el Deportivo Alavés (la primera semana de noviembre). Nos marcamos el objetivo de jugar ante el Celta de Vigo y ahora han surgido unos retrasos en la ejecución de la obra. Va muy bien, aunque no podemos ocupar el terreno de juego para poner el césped y poder jugar. La previsión es que la semana que viene se desocupe el terreno de juego y podamos empezar a hacer los trabajos de la colocación del césped".

¿Por qué La Cerámica y no Mestalla?

"Ni llamé ni he llamado al Valencia CF por una sencilla razón: era poner en un aprieto al Valencia CF. Era ilógico haberle pedido que Mestalla acogiera once partidos jugando cada tres días. Era una locura. A los cinco partidos ninguno hubiera querido seguir jugando en Mestalla. El día ante el Real Madrid el Valencia CF jugaba de local, el Villarreal CF de visitante y lo lógico era no jugar en un fin de semana dos partidos en el mismo campo. Y ahora volvemos a Villarreal porque lo tenemos todo montado. No es ir, jugar un partido de fútbol y ya está. A nivel de logística y de operatividad para nosotros es mucho más sencillo jugar en La Cerámica".