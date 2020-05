Y que sea la última vez

Que no haya más. Que nunca se tenga que celebrar lo que aquella noche del 30 de mayo de 1987 llevó a las calles a miles de valencianistas. Se hizo una vez... pero no más. Se cumplen 33 años del efímero paso del Valencia CF por la Segunda división española. Una temporada en el infierno que sirvió para cambiar muchas cosas, para aprender a valorar lo que se había conseguido a lo largo de los años y para unir a una parroquia que se había dispersado y que, en esos momentos complicados, supo hacer una piña para superar el trance como lo hace una familia.

Un once titular de aquel Valencia CF

El curso había sido largo, pero la actitud de los futbolistas no había dejado lugar a las dudas desde el primer instante. Con Alfredo di Stéfano al mando no era difícil suponer que la concentración no se negociaba y que el equipo que basaba sus raíces en la Ciudad Deportiva de Paterna era consciente de lo que había en juego. Los Sempere, Quique, Giner, Voro, Arias, Revert, Subirats, Arroyo, Fenoll o Alcañiz a los que se unió el uruguayo Miguel Ángel Bossio conformaron un bloque granítico que apenas dejó la primera plaza de la clasificación desde la tercera jornada de la temporada 1986-87.

Ficha técnica del día del regreso del Valencia CF a la 1ª divisiónInfo: BD fútbol

La casualidad quiso que el día señalado tuviera como rival al Recreativo de Huelva entrenado por el uruguayo Víctor Espárrago que un año después se convirtió en el técnico del Valencia CF (1988-1991). Aquel choque de la jornada 41 (cuando aún restaban otras tres para el final) no empezó a resolverse hasta pasada la hora de juego. Un gol de Javier Subirats en el minuto 68 llenaba las gradas de alegría y de cierto respiro y cuando ya se acercaba el final del choque Quique Sánchez Flores hizo el definitivo 2-0 que sacó las banderas a la calle y llevó al equipo al balcón del Ayuntamiento para festejar un ascenso que fue más que un alivio. Ojalá sea el último.