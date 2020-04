“No es que sea muy futbolero: es que soy muy forofo del Valencia CF”

Hoy, aunque no lo parezca, puede ser un gran día. Hasta en los peores momentos hay algún motivo para sonreír. Y sobre eso, pasarlo bien, saben mucho los seguidores de la serie española por antonomasia. Al menos de este siglo. La Casa de Papel.

Porque hoy, 03 de abril, ha sido el día de su estreno. A las 09 de la mañana, en Netflix, ha comenzado la cuarta temporada. Con El Profesor, Tokio, Berlín, Denver… y Arturito. Siempre Arturito.

A Arturito lo encarna Enrique Arce, actor valenciano que anoche se pasó por los micrófonos de El Partidazo para, como él dice, cumplir un sueño. “Estoy encantado de estar aquí contigo. Ya era hora. Soy muy futbolero. Tú tendrías que ver 10 veces la Casa de Papel cada temporada para pasar el mismo tiempo que yo he pasado contigo, Juanma. Os sigo a tope. Desde hace mucho tiempo. Me encanta tu programa y es un honor”, afirmaba Enrique Arce.

Enrique Arce aprovechó la oportunidad para que nosotros, como oyentes y espectadores, conociéramos desde dentro, el fenómeno de la serie a nivel mundial. “El único país donde puede estar un poco tranquilo es España. Es posiblemente donde menos ha pegado. Por ejemplo, en Argentina tenemos que ir con guardaespaldas. En Brasil nos ponen seguridad. París, Milán… es increíble. Nos ha llamado el presidente del gobierno estando en Argentina. O Mario Kempes, mi ídolo, el único al que le he pedido un autógrafo, me pidió que le presentara su biografía. Pasas de tener una vida más o menos organizada a no poderte esconder. Es una bendición en un 80%”, aseguraba Enrique Arce, quien vive viajando todo el año por todo el planeta con su Valencia natal en el recuerdo. “Yo vivo entre Madrid y Los Ángeles. Llegué de allí el 07 de marzo. Teníamos toda la gira europea y la tuvimos que hacer de manera telemática. Netflix la tuvo que parar. Y viendo cómo se estaba poniendo todo, cogí el coche en Madrid y me acerqué a Valencia para ver a mis padres” a lo que añadía: “estoy en El Saler. Tengo playa, oigo el sonido del mar… leo lo que no leo nunca y estoy tranquilo. No me siento aislado. Me gustaría dar algún abrazo pero lo acepto como lo que es”.

Enrique Arce en una final de Champions del Valencia CF

La fama, el éxito, el trabajo… todo es importante. Mucho. Pero nada lo es tanto, como tu equipo de fútbol. De eso, presumes desde niño. Porque todo puede cambiar, menos el amor por unos colores y Enrique Arce, tiene claros los suyos. “Soy muy futbolero. Bueno, no soy futbolero: yo soy muy forofo del Valencia CF y de la selección. Desde pequeñito, de cuna. He tenido mi época adolescente donde era más que un aficionado. Yo me sentaba en General de Pie. Cuando yo tenía 11 años, Kempes jugaba en el Valencia CF. Soy de 1972. No he ido todo lo que me hubiera gustado porque con 21 años me fui fuera. Ahora me estoy encontrando con el club a raíz del Centenario”.

Hoy, a pesar de todo, es un gran día. Al menos hoy tenemos un motivo para hacer un paréntesis entre tanta desgracia. Para ponernos delante de la pequeña pantalla y disfrutar por unas horas a lo grande. Hoy, vuelve, La Casa de Papel.