Por qué Morales ahora se lo piensa y el Levante UD, no

José Luis Morales dijo el 9 de septiembre de 2020 en COPE que su renovación estaba hecha y que sólo faltaba la firma. Sólo unos días después, sin embargo, planteó al Levante UD salir del equipo, tal y como volvió a hacer la semana pasada, ya que el próximo 30 de junio acaba su contrato. Este cambio radical de un jugador que ha rechazado ofertas millonarias tiene una explicación, como hemos contado este martes en Deportes COPE Valencia.

Audio

Para entender la decepción de José Luis Morales hay que remontarse al primer partido de la temporada pasada, en Vitoria, cuando Morales viene de marcar doce goles y es suplente en el arranque de la Liga ante el Deportivo Alavés. Ahí Morales empieza a sospechar que ya no es intocable para Paco López. La pasada fue, además, una campaña difícil en lo personal para Morales. Y en verano de 2020 se repitió la situación, cuando el club le trasladó que su rol podía cambiar después de una temporada discreta (4 goles). La suplencia este año ante el Getafe CF fue el paso definitivo para que el madrileño cambiara su postura: acabar su carrera vestido de azulgrana o salir del club de su vida.

En la parte estrictamente económica sorprende que el capitán granota nunca haya sido el mejor pagado de la plantilla. Ese verano de 2019, con Morales en plan estrella y habiendo dicho que no a ofertas millonarias, el Levante UD le explica a Morales que no le puede subir el sueldo por los problemas financieros, aunque ese mismo verano Morales ve que, por ejemplo, llega Sergio León a ganar más dinero que él. Pasan los meses, la pandemia y el jugador lo que recibe es una propuesta en julio de 2020 de un contrato anual y vitalicio y sin estar condicionado a su rendimiento, pero sin una mejora sustancial en lo económico.

Cuando el Levante UD transmitió a Morales en verano que su rol iba a ser otro también le traslada que si tiene una oferta para salir, el club no va a ponerle ningún problema. El problema es que Morales da el paso adelante y pide salir por primera vez con la temporada actual en marcha, después del derbi en Mestalla y de marcar dos goles. Pero Quico Catalán le dice que en ese momento ya no puede dejarle salir porque no tiene capacidad para encontrarle un sustituto. Es una situación calcada a la actual, cuando el agente del jugador trasladó, primero hace un mes y por último la semana pasada, la voluntad de Morales de marcharse ahora.

El entrenador Paco López, mientras, tiene en Morales a su mejor goleador (7 goles), pero al jugador siempre le ha sido claro y le ha dicho que en el Levante UD no hay ningún futbolista con el puesto asegurado. Ni siquiera una leyenda como él. De forma privada y cuando la relación era mucho más estrecha entre el capitán y el entrenador, Paco López ha llegado a confesar a Morales su sorpresa por no aceptar alguna de las ofertas que había recibido. Al técnico, eso sí, no le han gustado algunos comportamientos de Morales con su cuerpo técnico pero la realidad es que el madrileño, de 33 años, es el delantero que más ha jugado esta temporada.

Pese a que la cuerda se ha tensado y según ha podido confirmar COPE, el Levante UD sigue manteniendo encima de la mesa la oferta vitalicia a Morales y que no está sujeta a la decisión de ningún entrenador sino a la voluntad del futbolista a seguir. “Si Morales quiere, puede estar diez años en el Levante UD”, dicen en los despachos del Ciutat de València. Morales, sostienen en el club, es el dueño de su futuro, algo que no ha pasado en los más de cien años de historia.