Peter Federico se estrena y Paulista deja huella

Peter Federico se ha estrenado esta mañana con la camiseta del Valencia CF en la Ciudad Deportiva de Paterna. El hispanodominicano se ha ejercitado junto al resto de compañeros en el regreso al trabajo de los de Baraja tras gozar ayer de un dia de descanso antes de preparar el duelo ante la UD Almería del sábado. La sesión ha iniciado minutos después de que el club hiciera oficial su llegada en redes sociales.

El nuevo fichaje, desvelado en COPE el pasado 16 de noviembre y confirmado el 15 de enero, no se ha despegado de Hugo Duro, con el que coincidió en La Fábrica del Real Madrid y con el que guarda especial relación. También ha estado cerca de Jesús Vázquez o Diego López. Peter Federico es un chaval joven de 21 años que llega a un vestuario plagado de eso mismo: de juventud. Su primer día ha estado marcado por el buen rollo y no ha podido faltar el pasillo de collejas previo a iniciar el entrenamiento. La sonrisa ha sido el gesto habitual de su cara, todo y su timitez y carácter introvertido.

Una personalidad que se ha podido comprobar en sus primeras palabras en VCF Media, en los medios oficiales del club: "Creo que soy un jugador polivalente, puedo jugar en ambas bandas. He jugado también de carrilero o lateral. Puedo aportar tanto ofensivo por mis desmarques y desquilibrio, como defensivamente por mí trabajo". Sobre el dorsal escogido, Peter ha asegurado lo siguiente: "He elegido el 11 porque es mi número favorito y porque por mi estilo de juego y posición me encaja bien". Peter llega cedido con opción de compra no obligatoria de 2 millones de euros por el 50% del futbolista.

?? Primeras declaraciones de Peter Federico como valencianista



?? "Estoy muy feliz de poder vestir esta camiseta. El equipo es una gran familia"#BenvingutPeterFederico#ADNVCF — Valencia CF (@valenciacf) January 31, 2024

En el entrenamiento, Canós ha empezado a correr en el Puchades, pero se antoja muy complicado que pueda llegar a estar ante el colista. Almeida, por su parte, ha completado la primera parte con el grupo y después ha seguido con su plan específico en el gimansio con tal de aparecer en el plazo que contamos en COPE, cercano a las dos próximas semanas.

| INFO @DepCOPEValencia | ??



?? Peter Federico, la gran novedad en la vuelta al trabajo del @valenciacf. No se separa de Hugo Duro



????‍?? Canós y Almeida en gimnasio con sus planes específicos



???? H.González, Gozálbez, Yarek, Fadal, Otorbi, Iranzo, Alemán y César Moreno pic.twitter.com/Qyy55H1StH — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) January 31, 2024

Paulista deja huella en el vestuario

Gabriel Paulista ya no ha participado en la sesión de entrenamiento de esta mañana. El central se marchó a Madrid ayer por la tarde. No pudo despedirse de sus compañeros personalmente, pero sí envió un sentido mensaje por el grupo con tal de agradecer el cariño que el vestuario ha tenido con él. El hispanobrasileño ha ejercido de líder de puertas para adentro, sobre todo con los más jóvenes, que lo han tenido como un referente, sobre todo a nivel de compromiso y respeto al escudo.

Así lo reflejan los numerosos mensajes de cariño que se han podido ver en las redes sociales de los futbolistas del Valencia CF a lo largo de la mañana de hoy. El más expresivo ha sido Hugo Duro: "El primer día te odiaba. Hoy me despido de ti sabiendo lo que es competir y defender un escudo. Suerte guerrero". También Jesús Vázquez: "Cada charla contigo era un aprendizaje, gracias por todos los consejos, por todas las ost..as que me das y sobre todo por la gran persona que eres, MI CAPITÁN". Otro de los jóvenes, Diego López, le escibría esto en Instagram: "Solo tengo palabras de cariño y agradecimiento hacia ti por ayudarme siempre, por apretar cuando había que hacerlo y por la gran persona que eres. Te voy a echar mucho de menos mi CAPITÁN. Te deseo lo mejor, Gracias".

Me despido de ti sabiendo lo que es competir y defender un escudo. Suerte guerrero ???? @gpaulista5pic.twitter.com/yz9nM5mwHP — Hugo Duro (@hugoduro14) January 31, 2024

Javi Guerra, Sergi Canós, Gayà, Mamardashvili, Yarek, Hugo González, Cristhian Mosquera, Thierry... Han sido algunos de los que han querido trasladar ese adiós público a Gabriel Paulista, que rescindió con el Valencia CF y esta mañana se ha hecho oficial su llegada por seis meses al Atlético de Madrid.