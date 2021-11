Pereira: "Que yo diga que tengo ganas de victoria no nos va a hacer ganar"

El entrenador del Levante UD, Javier Pereira, explicó este viernes que no por repetir en la previa del partido del domingo ante el Real Betis que quieren ganar lo van a conseguir y aseguró que lo que les va a ayudar a sumar el primer triunfo del curso es el trabajo diario.



“No firmo nada, voy a por la victoria y yo quiero ganar cada partido pero no porque lo diga aquí vamos a ganar. Que yo diga que tengo ganas de victoria… las tengo yo y tiene toda la afición del Levante pero eso no nos va a hacer ganar. Lo que nos va a hacer ganar es hacer las cosas bien día a día en el entrenamiento”, insistió.



El entrenador del Levante se mostró muy contundente a la hora de valorar el mensaje que tiene. “Nuestro objetivo para todos está claro, más allá del discurso, y es salir de la zona baja y ahora sería totalmente irreal por mi parte vender otra cosa. Todos tenemos que ser un poco realistas y cabales en la situación que estamos”, comentó.

Pereira señaló que él es el primer ambicioso pero que deben ir “paso a paso” para lograr la permanencia en Primera División y destacó los puntos fuertes del Real Betis de cara al choque del domingo en Sevilla.



“Espero un rival difícil, con etiqueta europea y con una gran plantilla que le permite rotar. Si te pones a mirarlo, tiene jugadores con gran calidad individual y con una buena organización colectiva. Es un equipo que a veces te somete por esa calidad que tiene con jugadores diferenciales. Tenemos que ser solidarios cuando no tengamos la pelota y ser atrevidos. Tenemos que estar ordenados y llevar el partido a dónde nosotros queremos”, añadió.

Bardhi, en el entrenamiento del Levante UD









El entrenador pacense explicó que Gonzalo Melero sigue con problemas musculares y que Sergio Postigo todavía no tiene la forma física adecuada para jugar en Sevilla, pero se mostró satisfecho con la mejora de su equipo a nivel físico en las últimas semanas. “No todo el mundo está en el mismo episodio y unos van mejor que otros. Estamos en el camino de coger la mejor forma. Estamos mucho mejor que cuando vine al inicio y estamos cerca de lo que exige la categoría y el mínimo para competir a este nivel. Hemos dado un avance importante”, finalizó.

Cárdenas seguirá en el once en Sevilla

