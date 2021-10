Pereira: “Con trabajo y esfuerzo hay plantilla de sobra para salvarse”

Ocho años dando vueltas por el mundo… y te llama el Levante UD

Pues sí, parece mentira. Y me acaba de ir hacía 15 días o menos y estaba en cuarentena. Si me lo llegan a decir un poco antes no viajo a China (ríe). Has dicho el escenario: era una propuesta irrenunciable. Estaba feliz allí pero es un país demasiado lejano y con esto de la pandemia puede pasar cualquier cosa familiar y al Levante no se le puede decir que no. Sabemos la situación en la que vengo, pero no me da miedo afrontar los retos. Ofreciéndote Primera División, tu casa. Conoces el entorno, a la afición, a los jugadores… Ha sido mi equipo Lo he seguido desde que me fui. La gente suele ser de Madrid o Barça y yo decía que era del Levante, que fue quien me dio la oportunidad. Reunía todos los requisitos para tomar esta decisión y venir. Me siento muy feliz.

Dos o tres entrenadores como referencia para usted

No tengo uno en particular. De varios entrenadores cogería detalles. Cogería algo de Guardiola pero no es mi entrenador ideal. Si tengo que escoger a un entrenador de la Liga inglesa, cogería a Klopp. Me gustan los equipos más directos. El Liverpool juega muy bien a fútbol pero no desaprovecha un ataque directo. Me gustan los jugadores de fibra, que llenen el partido, los 90 minutos y que sometan al rival. Aquí en España hay muy buenos entrenadores. Me gusta que seamos verticales. Que se juegue en campo rival. No me gusta esperar. Bielsa me gusta. Por la intensidad que le mete a sus equipos y porque no tiene freno. En cuanto recupera la pelota ya está atacando. Si te digo Klopp y Bielsa y te digo menos Guardiola, ya sabes por dónde van mis tiros. Hay que tener la tranquilidad de tener la pelota y descansar con el balón, pero no me gusta hacer ataques de 20 pases. Hay que crear oportunidades.

Qué sintió, la primera vez que supo del interés del Levante UD

Al principio no te la crees. Tú estás siguiendo la trayectoria del Levante desde lejos y aquí había un entrenador haciendo las cosas bien. El equipo se fue cayendo y en la primera toma de contacto no sabía que el equipo estaba en esa crisis. En cuanto me di cuenta, de que el interés era real, yo estaba mucho más enfocado a Inglaterra, cerca de encontrar allí equipo. Yo pensaba en una etapa intermedia en Inglaterra antes de venir aquí. Pero esta oportunidad era irrenunciable. No podía decir que no. Tenía contrato, en China no me querían dejar salir pero si el Levante de verdad quería, yo iba a romper todo.

La cuarentena en China. Cómo la pasó.

La llevé bien, estuve tranquilo. Cuando el Levante se interesa por mí, comprendo las prisas del club. Me dijeron que hablara con el presidente pero no los localizas de un día para otro. Yo tenía que romper un contrato y me pillaron las prisas de aquí. Además, tenía la cuarentena y no entendían que me quisiera ir del país. No dejan salir a nadie. Sentí miedo porque necesitabas unos controles y dudé que me dejaran. Más el cambio de horario: hablaba por la noche con España y por el día con los chinos. Ha sido estresante. No lo podía compartir con nadie porque era demasiado.

Qué tiene bueno el Levante UD

Ha trabajado durante mucho tiempo con un entrenador con un modelo de juego y el grupo es compacto. El modelo no tenía eficacia. Hablé con ellos, no les ha salido las cosas, no le ha alcanzado pero no han bajado nunca los brazos. Ha quedado mermado por las bajas, quizá por eso no ha cuajado el modelo. No veía a un equipo derruido. Además, las fechas: estamos en octubre, quedan 29 fechas. Estamos tranquilos, vamos a sacarlo adelante. Con trabajo y esfuerzo hay plantilla de sobra para salvarse. Veo a otros equipos, no los menosprecio, pero tenemos una plantilla que ha demostrado sobradamente que es de Primera División.

¿Alguna carencia?

Estamos trabajando en ello. Primero en la recuperación de estos jugadores. Las herramientas son la disponibilidad de la plantilla. Si no los tienes disponibles, no rinden. Están en cocheras. No íbamos a esperar a que se recuperasen. Había reincidencia en que no entrenaban diariamente. Hemos traído un staff para trabajar sobre la prevención y la recuperación. Tenemos que subir un peldaño, así lo dicen los datos del nivel físico y de intensidad del equipo. Hay unos valores mínimos en una media de 10 partidos de distancia cubierta y de intensidad que es lo mínimo que se despacha en Primera División. Si no llegas a eso, al final vas a perder más que ganar. Cuando igualas, con el orden, aparece el futbolista y el talento y llegan los resultados. El equipo tiene margen de progresión y en el plano defensivo.

Mercado de fichajes. Qué necesitaría.

La plantilla está bien. Tenemos dobles laterales, centrales también. En el medio defensivo tenemos, que sepan jugar dentro también. Arriba tenemos cuatro delanteros, cada uno con sus características. Nos falta gente de fuera. Necesitamos gente de banda, que te abran el campo, que te cubran todo el extremo. Revulsivos en banda. No porque Jorge De Frutos y Morales no lo puedan hacer sino porque no tenemos dobladas las posiciones. La dirección deportiva ya me lo comunicó, lo sabía y por ahí irán los tiros en los posibles refuerzos.

Ha renovado Aitor.

Le voy a llamar para que me invite a cenar, no he tenido nada que ver con eso (ríe). Tanto Dani como Aitor, la portería está cubierta con nota. Cada uno con sus cualidades, diferente carácter. Dije de no rotar, pero no me iba a equivocar. No es bueno para el portero. Nos pasó con Munua y Keylor Navas. Yo veía a Keylor entrenando y decía: este es mejor que Munua. Pero a Munua le rebotaban los balones y no le hacían gol. Entonces… es despertar la competencia y a cada uno le llegará su momento.

