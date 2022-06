Pepelu: "He tomado la mejor decisión, estoy en casa"

El centrocampista Pepelu García explicó este martes, durante el acto de su renovación de contrato hasta 2032, que ha tomado la mejor decisión posible y admitió que espera convertirse de uno de los referentes del equipo, con el objetivo del ascenso como prioridad.



“Sé que el camino ha sido muy complicado y largo, pero por fin se ha valorado. He tomado la decisión súper tranquilo y convencido. He tomado la mejor decisión, estoy donde quiero estar. Era una decisión bastante importante para mí. Iba a cambiar mi futuro y fue un proceso que empezamos a hablar hace tiempo. La balanza se decantaba para el lado del Levante porque es muy especial para mí y me quedo aquí, en casa”, agregó.



El jugador valenciano, de 23 años, prefirió no confirmar si había rechazado otras ofertas durante las negociaciones para extender su contrato para las próximas diez temporadas y recalcó que su prioridad es centrarse en el proyecto del Levante y ascender a Primera División.



“Para tomar una decisión tienes que poner muchas cosas encima de la mesa. Es un proyecto ilusionante y que pueda vivir ese reto siendo un jugador importante… Este club merece estar en la máxima categoría y con el proyecto que vamos a iniciar se va a conseguir. Vamos a tener un muy buen equipo. Si yo puedo ser uno de los referentes, me haría mucho más feliz”, afirmó Pepelu, que confesó que le haría ilusión ser capitán. “Sería especial, pero ya hay capitanes”, admitió el futbolista.

Pepelu, junto a Miñambres, Paco Fenollosa y Quico Catalán



Preguntado por su futuro en el club, Pepelu comentó que prefiere pensar a corto plazo. “Ser leyenda son palabras mayores en un club, para poder llegar a eso hay que conseguir objetivos a corto plazo”, resumió Pepelu, que quiso dar las gracias a los empleados del Levante que le ayudaron en su llegada al club hace diez años.



Por su parte, el presidente del Levante, Quico Catalán, reconoció que en la negociación para renovar a Pepelu “hubo momentos complicados”, pero prefirió quedarse con la felicidad que supone personalmente para él la continuidad del valenciano. “Es un día muy bonito y quiero agradecer a sus agentes la confianza por entender que el mejor lugar para Pepe es esta casa. Cumplimos diez años y vamos a por diez años más. Que te creas que esto te lo has ganado a pulso y que lo disfrutes”, indicó.

