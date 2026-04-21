Pedro Martínez, el gran maestro que a los 64 años recibe su mayor reconocimiento

Pedro Martínez cumplirá en junio los 65 años. Admirado y respetado por sus compañeros de profesión, el catalán ha sido un maestro para muchos técnicos y jugadores. Pero esta temporada, con el temporadón que está realizando su Valencia Basket parece que su figura está recibiendo más reconocimientos que nunca. El qué, un balance en la Europa de 25 victorias y 13 derrotas, y el cómo, ese juego veloz, valiente y atractivo. Todo le ha ayudado a ser elegido Entrenador del Año Alexander Gomelskiy 2025/26. En su primera temporada completa al frente de un equipo de la Euroliga, el nombre de Martínez fue el más votado por sus compañeros entrenadores para este galardón.

Este premio tiene el valor añadido de ser votado por sus compañeros de profesión y rivales. De hecho, de los trece entrenadores votados, Pedro quedó por delante de Tomas Masiulis (Zalgiris Kaunas), Georgios Bartzokas (Olympiacos) y del anterior ganador, Sarunas Jasikevicius (Fenerbahce).

Esta es la primera vez que un entrenador del Valencia Basket conquista esta distinción y el cuarto español: Xavi Pascual (FC Barcelona 2009/10), Pablo Laso (Real Madrid 2014/15 y 2017/18) y Chus Mateo (Real Madrid 2023/24). No está nada mal para un técnico que empezó el curso con tan solo 41 partidos de experiencia como entrenador principal en la máxima competición continental. Trece grandes nombres le han precedido: Obradovic y Bartzokas, que lo han ganado tres veces; Messina, Itoudis y Laso, en dos ocasiones; Jasikevicius, Gershon, Vujosevic, Pascual, Ivkovic, Blatt y Ataman, una vez. Solo Ivkovic, a los 68 años en la 2011/12, con Olympiacos, lo hizo con más años que Pedro. Pascual, con 37, el más joven.

El cómo tiene un reflejo y un sustento en las estadísticas. Valencia Basket anotó más puntos que nadie (3.454) y con mejor media (90'9). Empató en el segundo lugar con más victorias por más de 10 puntos (12), segundo lugar en triples anotados (11'7 por partido), rebotes (37'7) y tapones (3'2). Tercero en asistencias (21) y rebotes ofensivos (13) y cuarto en robos (6'9).