Paulista: “El Valencia CF tendría que haber hecho como el Getafe CF: no viajamos a Italia; no vamos”

Gabriel Paulista sigue dándole vueltas a todo lo que tiene que ver con la crisis que azota al mundo entero. En una conversación con Esporte Interactivo a través de Instagram, el defensa del Valencia CF se ha sincerado en torno a las cuestiones que relacionan al planeta fútbol con el coronavirus. Cabe recordar que la entidad valencianista tuvo que viajar a Milán para disputar la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, cuando el norte de Italia ya era considerado el principal foco de infección del virus en Europa. Por eso, Paulista ha asegurado que para él, aquel partido, se debió evitar. Poniendo de ejemplo el comportamiento del Getafe CF, quien una semana más tarde se negó a viajar, también a Milán, para medirse al Inter en la Europa League. “Creo que el Valencia CF tenía que haber hecho lo mismo que el Getafe CF. Dijeron ‘no viajamos a Italia. No vamos’, enfrentándose a la UEFA y a todos. Y a partir de ahí, todo el mundo empezó a verlo diferente. Se empezaron a aplazar todos los partidos. Creo que el Valencia CF también debió hacerlo, pero desafortunadamente no lo hizo, el partido se jugó. Y ahora hay que mirar hacia adelante”, asegura Paulista en el medio de comunicación brasileño.

Además, Gabriel Paulista se ha pronunciado en torno a las declaraciones que hizo esta semana, sobre la vuelta del fútbol en plena pandemia. El central del Valencia CF aseguró tener ‘miedo’ ante la posibilidad de contagiar a sus seres queridos. En Esporte Interactivo, Paulista habla sobre ello. “Respeto todas las opiniones, en ningún momento dije que no iba a jugar. Si tengo que jugar, juego. Tengo contrato y jugaré. Soy empleado de la empresa y tengo que trabajar”.

Sobre la reducción de salario, Gabriel Paulista se ha mostrado comprensivo con la situación del club. “Los jugadores entendemos la postura del club. Lo respetamos. Hablamos con ellos y negociamos la bajada de sueldo, y creo que aún fue poco lo que nos han bajado. El club nos necesita y lo entendemos”.

En cuanto a su futuro en el Valencia CF, Paulista es optimista. Tal y como desvelamos en Deportes COPE, la dirección deportiva quiere ampliar su contrato (termina en 2022). Algo que al defensa che, le encantaría. “Tengo un cariño enorme por la afición y respeto al vestuario. No pienso en salir de aquí, espero que me llame él Valencia para renovar”.

Por último, la selección. Paulista declaró que le encantaría jugar con España. Está tramitando su nacionalización y el sueño sigue vivo. “No puedo decir si me han llamado (de la Federación) (se ríe). Me llamo un número extraño y no lo cogí (se ríe). Vi algunas entrevistas de Luis Enrique y eso me anima (en pensar en jugar con la selección española)”.