Paulista ya tiene el pasaporte español

Se ha hecho esperar, pero por fin, Gabriel Paulista obtendrá la nacionalidad española. El club y el jugador llevan más de un año intentando cerrar todos los trámites burocráticos. No ha sido fácil. La pandemia tampoco ha ayudado a ello y retrasó los tiempos, complicando incluso, algún movimiento de mercado el pasado verano como el de Yangel Herrera. Paulista, Maxi y Kangin ocupaban el cupo de extranjeros y eso evitó el fichaje del centrocampista del Granada. En los próximos días jurará la Constitución Española y obtendrá su pasaporte. El futbolista se ha mostrado muy contento después de tanto tiempo esperando la noticia, “he esperado mucho por este gran momento. Estoy muy feliz y mi familia también. Quiero seguir disfrutando de España y Valencia, que son un lindo país y una linda ciudad. No tengo palabras para agradecer a este el club y toda la afición como me ha tratado desde mi primer día aquí. La gente tiene un cariño muy grande por mí. Eso me hace tener más fuerza, más ganas de trabajar y más ganas de luchar por este escudo. Quiero seguir muchos años en el Valencia CF, luchando hasta el día que no pueda correr más. Quiero disfrutar de la ciudad y del país que son increíbles. Muchas gracias al Valencia CF y a su afición”.

Paulista, fijo para Javi Gracia

Paulista, que acaba de cumplir 30 años, llegó a España en 2013 para fichar por el Villarreal donde jugó una temporada. Fue traspasado al Arsenal donde jugó tres temporadas hasta recalar en el Valencia CF en la temporada 2017-2018. Cumple su cuarta temporada como valencianista, 101 partidos disputados con el conjunto de Mestalla y su compromiso le ha llevado este año a entrar en el póker de capitanes del vestuario ché. Ahora, el hispano-brasileño tiene claro su objetivo: llamar la atención de Luis Enrique y cumplir su sueño de jugar la Eurocopa 2021 con España “voy a seguir trabajando mucho con la camiseta del Valencia CF y espero llamar la atención del seleccionador. Quiero jugar con la selección y disputar una Eurocopa defendiendo a España”.

En el año 2015 tuvo varias convocatorias con la selección brasileña, pero fueron todos, partidos amistosos con la Canarinha. Su intención de jugar con la selección española es algo que le ha movido desde hace tiempo y así lo ha hecho público en varias ocasiones, sobre todo, hace dos temporadas, la del título de Copa donde cuajó un año espectacular con la elástica valencianista.

Paulista que ha sido el más ambicioso hasta el momento a la hora de fijar los objetivos del club, atreviéndose a situarlos en Europa, tiene claro su confianza en una plantilla joven, pero con mucha calidad, “somos un equipo con mucha juventud. Estamos creciendo cada partido y ganando más experiencia. Eso nos está ayudando. Desde el partido contra el Getafe CF estamos en un buen camino y hay que seguir así”.