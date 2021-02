Paulista rompe a llorar al ser preguntado por el descenso

Hace poco se peleaba por la Champions y ahora se pelea por no descender

“En un club tan grande como el Valencia y escuchar esto, es jodido. Tenemos que sacarlo adelante. Nos quedan muchos partidos, vamos a mejorar y a llevar al Valencia donde se merece”.

Gracia: “Yo no soy ningún problema para el club”

El técnico del Valencia CF ha reconocido que el equipo está en un mal momento tras la dura derrota frente al Getafe CF (3-0)

Su responsabilidad

“Desde luego tengo que reconocer que el partido de hoy ha sido muy muy malo. Venimos de hacer las dos últimas salidas, los peores partidos de la temporada. Nos ha dado cierta vida sacar los partidos de casa. No estamos bien y hay que trabajar mucho para afrontar lo que nos queda de temporada”.

El vestuario

“Hay una carga de responsabilidad grande. De querer hacer mejor las cosas, y que no se ve. Hay que ser crítico en nuestras apreciaciones y tenemos que decir que los partidos no se corresponden con las buenas intenciones, el trabajo diario y la predisposición de la plantilla. Cuando no llega esa recompensa, vienen las grandes decepciones también. Hay que estar preparado porque nadie del entorno va a hacer mejorar al equipo. Hay que recobrar el ánimo pronto, trabajar desde mañana y preparar el próximo partido”.

Gracia da indicaciones

Impotencia por el rival

“Impotencia mucha, desde luego. Al cuarto árbitro le he comentado que no veía tan diferente la expulsión con la acción de Cabaco que fue castigado con amarilla. Buscaba algunas explicaciones. Más allá de eso y entendiendo la dificultad de la labor arbitral en este campo, debemos centrarnos en hacer mejor las cosas. No hemos entrado bien. Encajamos un gol de un tiro de Arambarri que viene de una segunda jugada que debíamos esperar. Las situaciones que se han producido, nos han complicado todavía más. Incluso en la primera parte no hemos sido merecedores de tener un mejor resultado”.

Tono bajo, apagado. Cómo está

“Estoy decepcionado con el partido de hoy y triste por la imagen que hemos ofrecido. Desde mi posición pienso ya en el siguiente partido. Yo no soy ningún problema para el club, trato de ser un trabajador y el club sabe que yo querré lo mejor para el club. Y eso es preparar el siguiente partido”.