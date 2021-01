Paulista renueva hasta 2024

Gabriel Paulista ha firmado hoy su ampliación de contrato con el Valencia CF hasta junio de 2024. Tal y como informamos el pasado fin de semana en Tiempo de Juego, todo estaba acordado entre el futbolista y el club y tan sólo faltaba la presencia de su agente en la ciudad para sellar su compromiso con el conjunto valencianista.

El central brasileño, que consiguió el pasaporte como ciudadano español hace dos meses, cumple su cuarta temporada en el club. Con 30 años, se ha convertido en una pieza básica sobre el césped y en el vestuario. Llegó en agosto de 2017 procedente del Arsenal y desde septiembre, es uno de los cuatro capitanes del equipo. Ha disputado 138 partidos con la camiseta del equipo de Mestalla. Su implicación y entrega está fuera de toda duda. Paulista lo tiene claro: “Me gustaría retirarme en el Valencia CF, que me lo da todo cada día”.

El pasado mes de marzo, Deportes COPE Valencia ya informó de la intención del club, por aquel entonces con César Sánchez en la dirección deportiva, de renovar a Gabriel Paulista. Al término de la temporada, el club planteó una primera oferta, entonces a la baja por la delicada situación económica, que no satisfizo al jugador. Tampoco la duración del contrato que se le planteó ya que era por un solo año más, a partir de la finalización del actual en junio de 2022.

Fue un verano convulso y la situación se paralizó. La marcha del equipo no ayudaba tampoco a centrarse en otros menesteres. Antes del mini parón navideño, el futbolista recibió una contraoferta del Valencia. Y Paulista, aceptó.

Paulista, capitán y compromiso

Llegó la lesión lumbar con afectación en las vértebras. El periodo de recuperación se estimó entre cuatro y seis semanas. Pero el central dio, una vez más, muestra de su excelente compromiso y profesionalidad. Acortó plazos. Sorprendió a los propios médicos y el jueves regresó, con una vértebra todavía sin cicatrizar la fisura, para sumar en un momento en el que el equipo necesita de jugadores comprometidos y que pongan el pecho y el corazón. Y en eso Gabriel es exponente y ejemplo cada partido. Más acertado o menos, pero siempre dejando hasta la última gota de esfuerzo sobre el verde.

Ahora, con el pasaporte en la mano y la renovación firmada, Paulista tiene varios objetivos a corto plazo: Aportar su carácter y su futbol para que el Valencia resucite en la segunda vuelta de la Liga. Ayudar a los jóvenes para sumar la experiencia, tan ausente ahora mismo en un vestuario imberbe. Y en el plano individual, la llamada de la selección española de fútbol, un objetivo que colmaría en la Eurocopa que se disputará el próximo verano. El seleccionador, Luis Enrique, ya se manifestó aclarando que es un jugador al que se le tiene en cuenta, pero, con la regeneración que está sufriendo el combinado nacional, parece un reto, cuanto menos, complicado.

Gabriel quiere retirarse en el VCF

De momento ya tiene su primer objetivo y su sueño, seguir en el Valencia CF. “Estoy muy contento por seguir en este club y en esta ciudad. Desde el primer día me he implicado mucho con este escudo y me fui adaptando a todo. Cada día intento mejorar más porque este escudo merece ser defendido de la mejor manera posible. Estoy muy contento porque el club confíe en mi así”.