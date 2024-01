Paulista se va gratis al Atlético de Madrid

Gabriel Paulista se va al Metropolitano hasta junio de 2025. En una operación relámpago y gratuita para el Atlético de Madrid, el central brasileño abandona el club de Mestalla. La decisión en Singapur estaba tomada desde hace dos semanas. Fue cuando Peter Lim comunicó a la cúpula de Mestalla en València que Paulista no podía seguir en el club porque no quería que alcanzara los 20 partidos que le servían para renovar su contrato una temporada más.

La orden de Lim, según ha sabido COPE, fue trasladada primero al agente del jugador, a quien advirtieron de que el jugador corría el riesgo de acabar la temporada en la grada y sin jugar. La semana pasada el Valencia CF le comunicó al jugador esta decisión. En principio, Paulista era reacio a salir y sólo quería jugar en España. El Atlético de Madrid y dos equipos más de LaLiga preguntaron por él pero también apareció la vía turca.

El Besiktas le ofrecía mucho más dinero y más años de contrato al jugador, que seguía prefiriendo seguir en España. Y este lunes por la noche apareció la opción del Atlético de Madrid, tal y como adelantó el diario As y confirmó COPE, que le ofrecía menos salario y un contrato de menor duración pero que finalmente ha convencido al futbolista.

Como avanzó Deportes COPE Valencia el pasado 15 de diciembre, el club tenía decidido abordar la salida de Paulista para aligerar la masa salarial de la plantilla y para solucionar un problema que se presentaba en el horizonte con su cláusula de renovación automática por una temporada más si disputada más de 45 minutos en 20 partidos. Acababa contrato en junio, pero esa situación contractual, complicaba y mucho los planes del club con el jugador. El central llevaba ya dieciséis partidos y estaba a cuatro de alcanzar esa renovación.





No era una situación nueva para el Valencia CF porque Rubén Baraja y la dirección deportiva estaban de acuerdo en su salida ya el pasado mes de mayo cuando se empezó a planificar la temporada 23-24. Pero no llegaron ofertas y las que hubo, principalmente de Arabia, no sedujeron lo suficiente al futbolista.

El brasileño de 33 años, llegó al Valencia CF procedente del Arsenal en el verano de 2017. Siete temporadas en el club, peso pesado en el vestuario y uno de los capitanes desde varias temporadas, disputando un total de 220 partidos con la camiseta del Valencia CF, anotando ocho goles. El club pagó algo más de diez millones al conjunto londinense y firmó por cinco temporadas. En enero de 2021, firmó su renovación hasta junio de 2024. Su rendimiento ha sido bastante regular, mermado por alguna lesión de importancia, incluso se barajó con la posibilidad de la convocatoria con la selección española una vez obtuvo la doble nacionalidad en diciembre de 2020. Paulista se va del Valencia CF tras ganar la Copa del Rey de 2019 ante el FC Barcelona en Sevilla.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Un total de 220 partidos ha jugado Paulista con la camiseta del Valencia CF