El papelón de Javi Gracia con Kondogbia

Monta un circo y le crecen los enanos. Es cierto que él también ha puesto de su parte para levantar la carpa, pero a Javi Gracia se le acumulan marrones que están debilitando su imagen. “Vengo dispuesto a hablar del partido de mañana ante el Getafe”. Así ha comenzado su primera respuesta en la rueda de prensa previa al partido ante los de Bordalás. Comparecencia obligada por La Liga, por aquello de quienes dicen que el club lo ha mandado al desolladero. De ningún modo, está obligado y no había manera de saltarse el mal trago. Lo de hoy es lo que se conoce en el lenguaje vulgar como “tragarse un sapo”. Y ya lleva unos cuantos desde que llegó.

El navarro es un tipo educado, transparente (a veces, demasiado) y no evita preguntas, aunque le incomoden. Se agradece y es difícil ponerse en su piel. Hoy le tocaba torear con preguntas en las que él, ya sabía que tendría que mentir en la respuesta. Mentiras ajenas, pero que salen de su boca y lo debilitan. De las ocho cuestiones de la rueda de prensa, cuatro han tenido como protagonista a Kondogbia.

Gracia sabe que tendrá que remar con lo que tiene

El asunto Kondogbia le salpicó en plena crisis propia, cuando amagó con marcharse sin acordarse de que había una cláusula millonaria que le ataba al banquillo de Mestalla. Luego, el mediocentro francés, llevado por la indignación y el engaño, buscó el auxilio de las redes sociales para atacar a su presidente, sin darse cuenta, o sí, que eso también es atacar al club que te paga y al que defiendes. Por si fuera poco, en el carro de la crítica, subió al entrenador, como buscando adeptos al club de los engañados por Murthy. El técnico que, por aquel entonces, andaba intentando sofocar su incendio, se vio envuelto en las llamas ajenas. Esta mañana ha intentado capear la pregunta sobre la actitud del francés, borrándose de los últimos compromisos del equipo aludiendo una lesión que nadie en el departamento médico ha sabido diagnosticar. “El periodo de recuperación ha estado dentro de los plazos que a mí se me dijo desde el primer momento. Se puede especular, pero eso es lo que yo sé en este asunto. Creo que ahora mismo está pensando en el equipo y eso es lo único que me interesa a mi como entrenador”.

La semana pasada, fue el propio Javi Gracia quien dejó la duda en el aire respecto al futuro de Kondogbia en el VCF, “no sé lo que pasará cuando se recupere de la lesión”. Una vez recuperado, hoy se le ha vuelto a preguntar en este sentido, si tenía ya más claro el futuro del jugador. El técnico, que ha aprendido que, en este club, y con estos dirigentes, es difícil prevenir cualquier situación de mercado y conocedor de la negociación abierta entre los clubes, ha despejado como ha podido la pregunta, “sigo diciendo lo mismo. No sé lo que va a pasar. Es que no lo sé, no puedo decir otra cosa. Si está disponible y entiendo que puede ayudar al equipo, lo pondré, pero no sé lo que va a pasar”. En esto no ha mentido. O en todo caso, era una mentira piadosa. El técnico sabía lo que pasaría, pero no podía decirlo, así que lo mínimo era intentar disfrazar la respuesta. Es lo que ha hecho.

Kondogbia tenía decidida su marcha del VCF

Mientras todo esto ocurría en el Media Center de la Ciudad Deportiva. A menos de 100 metros, y en los vestuarios, Kondogbia ya le había comunicado a más de un compañero que recogía la taquilla y pondría, en breve, rumbo a la capital de España.

Como hemos contado en Tiempo de Juego, el francés ha conseguido lo que perseguía declarándose en rebeldía desde hace 18 días simulando una lesión. A pesar del intento de todos los estamentos del club, presidente, secretario técnico, capitanes, cuerpo técnico, compañeros, todos le han pedido que sume porque lo necesitan. Pero el jugador tenía tomada una decisión y el Atlético una estrategia para llevárselo antes del 5 de noviembre. La primera intentona fue una cesión sin opción de compra. Si no colaba, activarían el plan B y tras las reuniones de la semana en Paterna con el jugador, en el Valencia CF se han dado cuenta que, si se quedaba, no sumaría, más bien lo contrario, así que el viernes volvió a activarse la negociación con el Atlético ante la insistencia del jugador y los colchoneros están dispuestos a activar el plan B que es la adquisición del jugador por una cantidad entorno a los 20 millones de euros.

En el vestuario, a pesar de lo debilitada que queda la plantilla, admiten que la continuidad de Kondogbia no era buena para el grupo porque el futbolista había demostrado con creces en el último mes que quería irse a toda costa.